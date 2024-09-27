Albayrak\'tan Bademlik Misafirhanesi Eleştirisi

Politika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan Bademlik Kız Öğrenci Misafirhanesi'nin, su deposu yerinde inşa edilmiş 56 yıllık bir bina olduğunu belirterek, "Bu binayı kız evlatlarımıza reva görenler acaba kendi evlatlarının böyle bir yerde kalmalarına gönülleri razı gelir mi?" dedi.

Albayrak, misafirhanenin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin 25 yıldır popülizmle yönetildiğini söyledi.

Misafirhane konusuna değinen Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ayşe Ünlüce'nin günlerce reklamını yaptığı, sanki yüzlerce öğrencinin barınacağı yurt algısı verilen yaklaşık 30 kişilik Bademlik Kız Öğrenci Misafirhanesi'nin önündeyiz. Eskişehir gibi öğrenci kentinde gençlerimize reva görülen 1968 yılında yapılan bir su deposu yeridir. Gençlere verilen değer bu mudur? 56 yaşında olan bu binayı kız evlatlarımıza reva görenler acaba kendi evlatlarının böyle bir yerde kalmalarına gönülleri razı gelir mi? Takriben 10 milyar liralık bütçeye sahip Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yıllardan beri popülizm ve reklam bol yaparak yürüyor."

Albayrak, Eskişehir'de yaşayan biri olarak Büyükşehir Belediyesinin kentin hak ettiği çalışmaları yapmamasına üzüldüğünü belirtti.

"Neden gerçekleri ortaya koymak, gerçek hizmetler yapmak yerine badana ve boyayla bu işi yapmaya çalışıyorlar?" diyen Albayrak, "Anlamak mümkün değil. Şu anda imar planlarında burası su deposu olarak görünüyor. 1968 yılında yapılan ve bu yıl Bademlik Kız Öğrenci Misafirhanesi olarak açılan bu yerin Deprem Yönetmeliği'ne uygun olarak revizyonu yapıldı mı? Artık reklam yerine iş yapsınlar." diye konuştu.

"Hükümetimiz kentteki 20 binin üzerinde öğrencinin barınacağı yurtlar yaptı"

Gürhan Albayrak, hükümetin Eskişehir'e yaptığı öğrenci yurdu yatırımlarına değinerek, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de hükümetimiz yıllardan yurtlar yapıyor. 20 binin üzerinde yurt yaptık. Bunlarla birlikte geçen yıl hiçbir öğrencimiz barınma sıkıntısı çekmedi. Öğrencilerimiz barınması bizim için çok önemli. Eskişehir Teknik Üniversitesinin arkasında yapımı süren 1500 kişilik bir yurdumuz daha var. Bir kız öğrenci yurdu daha bitmek üzere. 3-4 ay içinde onun da teslimatı yapılacak."