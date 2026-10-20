Alberta'da yapılan ilk referandumda yüzde 76 Kanada'da kalmayı seçti - Son Dakika
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Alberta'da yapılan ilk referandumda yüzde 76 Kanada'da kalmayı seçti

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Kanada'nın Alberta eyaletinde dün düzenlenen ilk referandumda seçmenlerin yüzde 76'sı Kanada'da kalmayı seçti. Oyların yüzde 23'ü bağlayıcı ayrılık oylamasını desteklerken, Alberta Başbakanı Danielle Smith sonuçların Kanada'da kalma yönünde yaygın destek gösterdiğini söyledi.

Kanada'dan ayrılma seçeneğinin oylanması amacıyla Alberta eyaletinde düzenlenen ilk referandumda, seçmenlerin yüzde 76'sı eyaletin Kanada'nın parçası olarak kalması yönünde oy kullandı.

Kanada'nın Alberta eyaletinde dün ülkenin geri kalanından ayrılma seçeneğinin değerlendirildiği bir referandum düzenlendi. Kanada'nın ulusal yayın kuruluşu CBC News'in aktardığına göre, sayılan oyların yüzde 76'sı Kanada'nın bir parçası olarak kalma yönünde çıkarken, yüzde 23'ü ayrılık konusunda bağlayıcı bir oylamaya geçilmesini destekledi.

Alberta Başbakanı Danielle Smith oylamanın ardından yaptığı açıklamada, ilk sonuçların Kanada'da kalma yönünde "yaygın bir destek" olduğunu göstermesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Smith, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Albertalılar, birleşik bir Kanada içinde daha güçlü bir Alberta için oy kullandı" ifadelerini kullandı. Referandumda oy kullanan seçmenlere teşekkür eden Danielle Smith, ayrıca sonuçları ve eyaletin bundan sonraki süreçte izleyeceği yolu değerlendirmek üzere salı akşamı bir açıklama yapacağını belirtti.

"Geleceği her zamankinden daha büyük ve daha hızlı bir şekilde inşa ediyoruz"

Kanada Başbakanı Mark Carney ise ilk sonuçların Albertalıların bağımsızlık referandumu seçeneğini reddetme yönünde "net bir tercih" yaptığını gösterdiğini söyledi. Carney, "19 Ekim'de Albertalılar net bir tercih yaptı. Birliği, birlikte inşa etmeyi ve birbirlerine sahip çıkmayı seçtiler. Her şeyden önemlisi Albertalılar Kanada'yı seçti. Oyların sayımı devam ederken, bu akşam ayrılık konusundaki belirleyici soruya ilişkin ortaya çıkan sonuçlar, Albertalıların ve tüm Kanadalıların yenilenmiş bir amaç ve büyük hedeflerle birlikte ilerleyeceği anlamına geliyor. Bu geleceği her zamankinden daha büyük ve daha hızlı bir şekilde inşa ediyoruz. Kanada, dünyanın dört bir yanında yeni ticaret ortaklıkları kuruyor, ülkenin her bölgesinde ulus inşasına katkı sağlayacak büyük projeleri hızlandırıyor ve merkezinde Alberta'nın yer aldığı küresel bir enerji süper gücü olarak tüm potansiyelini ortaya çıkarıyor. Kanada, parçalarının toplamından çok daha büyüktür. Şimdi, Kanadalılar olarak bize verilen her şeyi değerlendirerek ülkemizi hepimiz için daha iyi bir yer haline getirme fırsatına sahibiz" dedi.

Alberta'daki referandumdan önce, Fransızca konuşan nüfusun çoğunlukta olduğu Quebec eyaletinde de iki ayrılık referandumu yapılmıştı. Quebec halkı her iki oylamada da Kanada'da kalma yönünde oy kullanmıştı.

Kaynak: İHA
PolitikaKanadaDünyaSon Dakika

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