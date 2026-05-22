Alberta Eyaleti Referanduma Gidiyor

22.05.2026 11:51
Alberta, Kanada'dan ayrılma konusunda referandum düzenleyecek. Başbakan Smith, eyaletin kalmasını destekliyor.

Kanada'nın petrol zengini Alberta eyaleti, Kanada'dan ayrılma konusunda bağlayıcı bir referandum düzenlenip düzenlenmemesi konusunda ekim ayında sandık başına gidecek.

Kanada'nın petrol zengini Alberta eyaletinde Kanada'dan ayrılma konusu sandığa taşınacak. Eyalet Başbakanı Danielle Smith, ekim ayında referandum düzenleyeceklerini belirterek, söz konusu referandumun Kanada'dan ayrılma konusunu doğrudan ele almayacağını belirtti. Smith, ekim ayındaki referandumun Kanada'dan ayrılma konusunda bağlayıcı bir referanduma gidilip gidilmemesini ele alacağını söyledi. Smith, Alberta'nın Kanada'da kalmasını desteklediğini aktararak, "Açık olmak istiyorum. Alberta'nın Kanada'da kalmasını destekliyorum ve ayrılma konusunda yapılacak bir eyalet referandumunda oyumu bu şekilde kullanırdım. Bu aynı zamanda hükümetimin de tutumudur" dedi.

Referandumda seçmenlere Alberta'nın Kanada'da kalması mı yoksa ayrılık konusunda bağlayıcı bir referandum için yasal sürecin başlatılması mı gerektiği sorulacak. - ALBERTA

Kaynak: İHA

Politika, Dünya, Son Dakika

