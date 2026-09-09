Albulena Haxhiu, Kosova'da 62 oyla yeniden Meclis Başkanı seçildi - Son Dakika
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Albulena Haxhiu, Kosova'da 62 oyla yeniden Meclis Başkanı seçildi

Albulena Haxhiu, Kosova\'da 62 oyla yeniden Meclis Başkanı seçildi
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Kosova Meclisi'nin 11. Yasama Dönemi kurucu oturumunda başkanlık oylaması yapıldı ve Albulena Haxhiu, 62 oyla yeniden Meclis Başkanı seçildi. Haxhiu'ya 16 milletvekili karşı oy verirken, 13 milletvekili çekimser kaldı; başkan yardımcılarının seçim yönteminde uzlaşma sağlanamayınca oturuma 30 dakika ara verildi.

Kosova Meclisi'nin 11. Yasama Dönemi'nin kurucu oturumunda yapılan oylamada Albulena Haxhiu, 62 oyla yeniden meclis başkanı seçildi.

Kosova'da siyasi belirsizliğin ardından yeni yasama döneminin şekillenmesine yönelik süreç devam ediyor. Kosova Meclisi'nin 11. Yasama Dönemi için kurucu oturum gerçekleştirilirken, Meclis Başkanlığı için de oylama yapıldı. Albulena Haxhiu, 62 milletvekilinin oyuyla yeniden meclis başkanı seçildi. Oturumda Haxhiu'ya 16 milletvekili karşı oy verirken, 13 milletvekili çekimser kaldı.

Oturuma 30 dakika ara verildi

Kurucu oturumda Haxhiu'nun yeniden başkan seçilmesinin ardından sıra başkan yardımcılarının belirlenmesine geldi. Ancak siyasi partiler, başkan yardımcılarının hangi yöntemle seçileceği konusunda uzlaşma sağlayamadı. Bunun üzerine Haxhiu, oturuma 30 dakika ara verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Albulena Haxhiu, Kosova'da 62 oyla yeniden Meclis Başkanı seçildi - Son Dakika

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