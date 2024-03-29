Ali Babacan, Bingöl'ün Karlıova ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Ali Babacan, Bingöl'ün Karlıova ilçesini ziyaret etti

Ali Babacan, Bingöl\'ün Karlıova ilçesini ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Bingöl'ün Karlıova ilçesini ziyaret etti. Babacan, partililer tarafından karşılandı ve partisinin Karlıova Belediye Başkan adayı İlyas Bingöl'e destek istedi. Babacan, Türkiye'deki sorunlarla ilgili hazırladıkları ansiklopediyi ve DEVA belediyeciliği ahlaki kural bildirgesini anlattı.

29.03.2024 01:33  Güncelleme: 01:36
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Bingöl'ün Karlıova ilçesini ziyaret etti.

Erzurum'daki programlarının ardından Bingöl'ün Karlıova ilçesine gelen Babacan, partililer tarafından karşılandı.

Esnafı ziyaret eden Babacan, partisinin Karlıova Belediye Başkan adayı İlyas Bingöl'e destek istedi.

Babacan daha sonra partisinin seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Babacan, Türkiye'deki sorunlarla ilgili çok geniş bir hazırlık yaptıklarını söyledi.

Her alanda çözümleri 23 fasikül haline getirdikleri ansiklopedide topladıklarını anımsatan Babacan, "Biz tam 2 yıl önce yerel yönetimler ve şehircilik ile ilgili hazırlığımızı yaptık ve ilan ettik. Belediyecilik nedir, yerel yönetim nedir, ta muhtarlarımıza kadar tek tek yazdık. Türkiye'de ilk defa 'DEVA belediyeciliği' ile ilgili ahlaki kural bildirgesi yayımladık. Bizim bütün adaylarımız önce bunu imzalıyor, ondan sonra aday oluyor. Bütün bu çalışmalarımızı Türkiye'ye önemli bir kazamın olarak sunduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ali Babacan, Bingöl'ün Karlıova ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

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