DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bitlis\'te iftar programına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bitlis'te partisince düzenlenen iftar programına katıldı.
Kent merkezindeki bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Babacan, Bitlis'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Ramazanın ekmeği bölüşürken bereketli olduğunu belirten Babacan, bu ayın ülke için berekete vesile olmasını diledi.
Türkiye'nin her konudaki sorununa çözümlerinin hazır olduğunu anlatan Babacan, "Bu büyük ülke, Avrupa'nın en büyük nüfusuna, topraklarına ve genç nüfusuna sahip. Bu ülke, sorunlarını ehil ve dürüst kadrolarla rahatça aşabilecek güce sahip." dedi.
Sorunların adalet ilkesinden sapmadan her konuda şeffaflıkla hareket ederek çözülebileceğini kaydeden Babacan, devleti yönetmenin adalet, ehliyet ve istişare gibi 3 temel ilkesinin olduğunu dile getirdi.
Babacan, bu ilkeler uygulandığı zaman ülkenin yükseleceğini ifade etti.
Programda, DEVA Partisi Bitlis Belediye Başkan adayı Fikret Bakır ve İl Başkanı Abdulalim Daşdemir de konuşma yaptı.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı canlı yayında yaklaşan 31 Mart seçimleri hakkında konuştu.Yavuz, "Yeni hiç beklemediğiniz mesela örnek vereyim İstanbul, Ankara yeniden AK Parti belediyeciliğinin olduğu yerlere dönüşecek ama Edirne, Antalya, Artvin, Hatay, İzmir gibi yeni iller de olacak mesela bu akşam anketçi bir arkadaşımızla görüştüm İzmir'i bekliyoruz" dedi.
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