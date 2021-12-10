Ali Babacan'dan "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısına alkış - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kordondaki esnaf gezisi esnasında, "Sevemedim Karagözlüm" şarkısı eşliğinde davet edildiği alkollü bir eğlence mekanına girdi. Şarkıya Babacan'ın yanı sıra partililer de eşlik etti. Görüntülerde, Babacan'ın şarkıyı seslendiren müzisyen ile konuşmak için işletmeye girdiği görüldü.

BABACAN ÇANAKKALE'DEYDİ

DEVA Partisi'nin 1. Olağan Kongresi için Çanakkale'de bulunan Ali Babacan, akşam saatlerinde şehri turladı.

Babacan Çanakkale kordonda gezerken bir mekanın önünden geçtiği sırada müşteriler ve işletme tarafından mekana davet edildi. Mekanda çalan "Sevemedim Kara Gözlüm"de yer alan "Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın mevlam bizi ömür boyunca" sözleri ise sosyal medyada manidar bulundu.