Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Düzce programlarında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.
Bir dizi etkinlik için Düzce'ye gelen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yönetimi ve meclis üyelerini ziyaret etti. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, ziyarette odanın faaliyetleri ve sosyal çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Ziyaret toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu. - DÜZCE
Son Dakika › Politika › Ali Babacan Düzce'de DTSO'yu Ziyaret Etti - Son Dakika
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