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Ali Babacan: Emeklilerin zararı yüksek enflasyon nedeniyle arttı - Son Dakika
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Ali Babacan: Emeklilerin zararı yüksek enflasyon nedeniyle arttı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, emeklilerin yüksek enflasyon nedeniyle zarara uğradığını belirterek, alışverişe giden emeklilerin çantalarının küçüldüğünü söyledi. Babacan, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun gerçek enflasyon olmadığını ve hükümetin TÜİK'i şeffaflaştırması gerektiğini ifade etti. Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan ise emeklilere de çalışana verilen 8 bin liralık seyyanen zammın ödenmesini talep etti.

Ali Babacan: Emeklilerin zararı yüksek enflasyon nedeniyle arttı
24.01.2024 - 20:25,
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, emeklilerin yüksek enflasyon nedeniyle zarara uğradığını belirterek, "Alışverişe giden emeklilerimizin çantaları artık küçüldü." dedi.

Babacan, Tüm Emekliler Derneğini ziyaret ederek, Dernek Genel Başkanı Satılmış Çalışkan ile görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Babacan, emeklilerin arasındaki maaş dengesinin bozulduğunu ifade etti.

Babacan, enflasyondaki artışın da emeklileri olumsuz etkilediğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksek enflasyon döneminde önce enflasyon gerçekleşiyor, en az 6 ay sonra da maaşlar arttığı için aradaki fark kadar emeklilerimiz zarar ediyor, refah kaybına uğruyorlar. Bir başka önemli sorun da TÜİK'in açıkladığı enflasyonun gerçek enflasyon olmamasıdır. Alışverişe giden emeklilerimizin çantaları artık küçüldü. Emeklilerimiz, yüksek enflasyonla zarara uğruyor."

Hükümet, TÜİK'i şeffaflaştırarak enflasyonu doğru ölçen bir kurum haline getirmediği sürece emeklilerin durumunun düzelmeyeceğini ifade eden Babacan, TÜİK'in terazisini doğru tartması gerektiğini söyledi.

Babacan, topyekun bir emeklilik reformu gerektiğine işaret ederek, bunun da hakkaniyet bazlı olmasının ve emeklilerin hakkını korumasının önemine değindi.

Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan da emeklilerin acilen rahatlayabilmesi için çalışana verilen 8 bin liralık seyyanen zammın emeklilere de ödenmesini istedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Ali Babacan: Emeklilerin zararı yüksek enflasyon nedeniyle arttı - Son Dakika


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