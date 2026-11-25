DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Merkez Bankası Başkanına çağrıda bulunmak istiyorum; biz paramızın üzerinde şüpheli imza istemiyoruz. Bu imzaları taşıyan banknotları derhal tedavülden çekin" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, Merkez Bankası tarafından basılan para banknotlarında imzası olan 4 ismin sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirterek, "Ben şimdi Merkez Bankası Başkanına çağrıda bulunmak istiyorum; biz paramızın üzerinde şüpheli imza istemiyoruz. Bu imzaları taşıyan banknotları derhal tedavülden çekin. Lekelenmiştir, kirlenmiştir. Üzerinde şaibe olmayan imzaları taşıyan banknotları tedavüle sokun. Bu isimleri kim göreve getirdi, atamalarını kim yaptı? Eskiden Merkez Bankası ile ilgili görevlendirmeler Bakanlar Kurulu kararı ile yapılırdı. 'Yerli ve milli' ve 'Türk tipi Başkanlık Sistemi' diyerek öyle ucube bir sistem getirdiler ki, eskiden Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan atamalar sadece tek bir imzayla Cumhurbaşkanının imzasıyla yapılıyor. Bu 4 ismi kim atamış? Cumhurbaşkanı. Merkez Bankası Başkanını kim görevlendirmiş? Cumhurbaşkanı. Yardımcılarını kim görevlendirmiş? Cumhurbaşkanı. Hepsinin atama kararının altında Cumhurbaşkanının imzası var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanını kim atadı? Cumhurbaşkanı. Kurul üyelerini de Cumhurbaşkanı atadı. Meselenin merkezindeki kuruma gelelim; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı ile Kurul üyelerini kim atadı? Cumhurbaşkanı. Meselenin tam merkezinde olan isimlerin hemen hemen tamamını tek bir imzayla Cumhurbaşkanı atamış. Kimi tutsanız elinizde kalıyor" dedi.

'LİSTEYİ AÇIKLAYIN'

Babacan, "Siyasetteki iddialarla ilgili ne yaptınız, kimlerin ifadesine başvurdunuz? Göstermelik bir tane tutuklama yaptınız, onu da 19 gün sonra salıverdiniz. Haftalardır sorduğumuz listeyi niçin hala açıklamıyorsunuz? Bu soruların muhatabı sizsiniz, başka kimse değil. İlgili kurumlara, bakanlara soruyoruz, 'Biz listeyi Cumhurbaşkanına verdik.' Peki o listeyi niye hala gizliyorsunuz? Meselenin adını tam koymazsak çözemeyiz. Nihai siyasi sorumluluk sahibi kimdir? Tek imzayı elinde tutandır ve o kişi bu listeyi açıklamalıdır. Bu kadar büyük bir dolandırıcılık hadisesi bu kadar uzun süre devam ettiyse ancak ve ancak üst düzey bürokrasi ile siyasi iktidar içinden destek alarak yapabilir. Başka türlü bu mümkün olmaz. Bu hadise en az 2 yıl devam etmiş. Açıklayın şu listeyi, Meclis'te derhal araştırma komisyonu kurun" dedi.