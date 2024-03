DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Türkiye\'den umudumuzu kesmeyeceğiz

Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Türkiye'den asla umudumuzu kesmeyeceğiz. Biz bu yanlışların düzeltilmesi için çalışacağız, çok çalışacağız ama dosdoğru çalışacağız." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Trabzon'a gelen Babacan, partisinin Beşikdüzü İlçe Başkanlığınca bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, ülkenin son 10 yılda hukukta, adalette, eğitimde, sağlıkta geriye gittiğini iddia ederek, "Ama arkadaşlar daha evvel de sıkça söyledim; Türkiye'den asla umudumuzu kesmeyeceğiz. Biz bu yanlışların düzeltilmesi için çalışacağız, çok çalışacağız ama dosdoğru çalışacağız." ifadesini kullandı.

Ali Babacan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin iktidara bir uyarı niteliği taşıyacağını savunarak, şunları söyledi:

"Eğer iktidar yanlış yapıyorsa, hatası varsa, faul yapıyorsa, hukuk tanımıyorsa, kural çiğniyorsa, bu milleti yoksulluğa mahkum ettiyse, bu seçim aynı zamanda hükümete bir sarı kart gösterme seçimi arkadaşlar. Bu sarı kartı hep beraber göstermeliyiz ki akıllarını başlarına alsınlar. Ben böyle gösterince diyorlar 'Başkanım niye kırmızı kart değil?' Diyorum ki kırmızı kart öbür cepte duruyor. Kırmızı kart inşallah bir sonraki genel seçimlerde."

Parti olarak ilk seçimlerine gireceklerini kaydeden Babacan, "Sandık günü pusulalarda DEVA'nın alacağı her oy iktidara 'Ben özgür bir ülke istiyorum' demektir. Sandık günü DEVA'nın alacağı her oy iktidara 'Ben güçlü ekonomi istiyorum, zengin bir ülke istiyorum' demek. Sandık günü DEVA'nın alacağı her oy 'Adil bir ülke istiyorum' demek." diye konuştu.

Babacan, konuşmasının ardından partisinin belediye başkan adaylarıyla fotoğraf çektirdi.