Ali Babacan: Yeni Yol, İki Kutuplaşmaya İtirazdır - Son Dakika
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Politika

Ali Babacan: Yeni Yol, İki Kutuplaşmaya İtirazdır

Ali Babacan: Yeni Yol, İki Kutuplaşmaya İtirazdır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol grubunun toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iki kutuplu siyasete mahkum olmaması gerektiğini ve mevcut siyasi kalıplara karşı yeni bir yol açılması gerekliliğini vurguladı.

15.01.2025 13:07  Güncelleme: 13:11
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YENİ Yol grubunun TBMM grup toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tarihimizde ne zaman mevcut yollar tıkansa bu vatanın öz evlatları yeni bir yol açmışlardır. Bu yol, dayatılan siyaset kalıplarına sıkışıp kalmadan, farklı görüş ve düşüncelerin sentezinden oluşan makulün yoludur dedi.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi milletvekillerinden oluşan Yeni Yol grubu, TBMM'de ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Yeni Yol grup toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin iki kutuplu siyasete mahkum etmeyeceklerini ve Yeni Yol grubunun siyasette alternatif olabileceğini söyledi. Babacan, Bir iktidar tekeli bir de muhalefet tekeli oluşturmak istiyorlar. Bu model kavga, çatışma üretir. Çoğulculuğu yok eder ve Türkiye'yi geriye götürür. Bu model Türkiye'yi geriye götürür, büyük kırılmalara götürür. Toplumsal muhalefet refleksini reddeder, çaresizlik, umutsuzluk hissini toplumda yaygınlaştırır. İşte biz tam da bu sebeple diyoruz ki; milletimizi iki tercihten birine zorlayan bu dayatmaya itirazımız var. Demokrasimize nefes aldıracak, milletimizin gönül rahatlığıyla destekleyeceği güvenli bir yeni yola ihtiyaç var. Ülkesini seven herkes için yeni bir yol inşa etmek artık sadece bir alternatif değil, bir zorunluluktur. Tarihimizde ne zaman mevcut yollar tıkansa bu vatanın öz evlatları yeni bir yol açmışlardır. Bu yol, dayatılan siyaset kalıplarına sıkışıp kalmadan, farklı görüş ve düşüncelerin sentezinden oluşan makulün yoludur. Bu yol ülkenin yönetimini yorgun ve yozlaşmış iktidardan kurtarmak ancak beceriksiz muhalefete de bırakmamak isteyenlerin yoludur diye konuştu.

Haber: Aliekber METE/ ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ali Babacan: Yeni Yol, İki Kutuplaşmaya İtirazdır - Son Dakika

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