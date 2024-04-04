Ali Boltaç Tarsus Belediye Başkanlığına seçildi

Tarsus Belediye Başkanlığına seçilen Ali Boltaç, mazbatasını alarak görevine başladı.
Tarsus İlçe Seçim Kurulu Başkanı Neşe Arısoy ve İlçe Seçim Kurulu Müdürü Bülent Koca'dan mazbatasını alan Boltaç, belediye hizmet binasında düzenlenen devir teslim törenine katıldı. Önceki dönem Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'dan görevi devralan Boltaç, herkesin belediye başkanı olacağını ifade ederek, Tarsus'un kalkınması için elinden geleni yapacağını söyledi.
Tarsus'un gelişimi ve halkın refahı için çalışacaklarını belirten Boltaç, herkesin katılımını ve desteğini beklediğini ifade etti.
"Tarsus bizim ailemiz"
Devir teslim töreninin ardından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen Atatürk Anıtına çelenk sunma törenine katılan Boltaç, Tarsus halkına teşekkür ederek, "Böyle büyük coşkuyla karşılamanız bizi mutlu etti, onurlandırdı, gururlandırdı. Ama ben önce sizden kendinizi kocaman bir alkışlamanızı istiyorum. Tarsus bizim ailemiz. Bu memlekette her mozaikten insan var, her kesimden insan var. Biz herkesin belediye başkanı olacağız, kimseyi ayırmayacağız, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, kimseyi kutuplaştırmayacağız. Hizmetlerimizde belediye personelimiz herkese güler yüzlü olacak. Onların hizmetkarı olduğunu bu memleketin vergilerinden maaşlarını hak ettiğini Tarsus halkına hizmetiyle gösterecek" dedi.
" Tarsus Belediyesi, herkesin belediyesi olacak"
Tarsus Belediyesinin herkesin belediyesi olacağını vurgulayan Boltaç, şunları kaydetti: "Biz yaklaşık 2,5 ay boyunca sahalarda çalıştık. Bu süre zarfında bizlere emek vermiş, vermemiş, destek vermiş, vermemiş hiç önemli değil. Artık seçim bitti, mazbatamızı aldık. Hiç merak etmesinler, bana oy verenlerin de vermeyenlerin de belediye başkanı olacağız. Bu memlekete huzuru getireceğiz, kardeşliği getireceğiz, barışı getireceğiz. Şunu herkes iyi bilsin. Tarsus Belediyesi bir çocuğun doğumundan, bir yaş almışımızın vefatına kadar herkesin belediyesidir. Herkes bu belediyeden faydalanacaktır. Sizlerle birlikte bu süreçte güzel bir dönem geçireceğimizi umut ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile uyumla, huzurla ve dolayısıyla yolu memnuniyete çıkan bir anlayışla belediyeyi yöneteceğiz." - MERSİN
Son Dakika › Politika › Ali Boltaç Tarsus Belediye Başkanlığına seçildi - Son Dakika
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