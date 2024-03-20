Aliağa Belediye Başkanı Adayı Serkan Acar, Projelerini Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Aliağa Belediye Başkanı Adayı Serkan Acar, Projelerini Açıkladı

Aliağa Belediye Başkanı adayı ve mevcut belediye başkanı Serkan Acar, seçilmesi halinde yapacağı projeleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Projeler arasında ulaşım, sağlık, spor, eğitim, kültür sanat, sosyal yaşam alanları, barınma ve turizm yer alıyor. Aliağa'nın en önemli ihtiyaçlarından biri olan barınma konusu toplu konut projesiyle çözüme kavuşturulacak ve Aliağa Yolcu İskelesi projesiyle Ege adalarına düzenli seferler düzenlenecek.

20.03.2024 09:55
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Aliağa Belediye Başkanı adayı ve mevcut belediye başkanı Serkan Acar, seçilmesi halinde yapacağı projelerini açıkladı.

Acar'ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımlarda ulaşımdan sağlığa, spordan eğitime, kültür sanattan sosyal yaşam alanlarına, barınmadan turizme projeleri yer aldı.

Aliağa'nın en önemli ihtiyaçlarından biri olan barınma konusunu toplu konut projesiyle çözüme kavuşturulacağı aktarılan açıklamada, Aliağa Yolcu İskelesi projesi ile Ege adalarına düzenli seferler gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Aliağa Belediye Başkanı Adayı Serkan Acar, Projelerini Açıkladı - Son Dakika

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