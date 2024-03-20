Aliağa Belediye Başkanı Adayı Serkan Acar, Projelerini Açıkladı

Aliağa Belediye Başkanı adayı ve mevcut belediye başkanı Serkan Acar, seçilmesi halinde yapacağı projelerini açıkladı.
Acar'ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımlarda ulaşımdan sağlığa, spordan eğitime, kültür sanattan sosyal yaşam alanlarına, barınmadan turizme projeleri yer aldı.
Aliağa'nın en önemli ihtiyaçlarından biri olan barınma konusunu toplu konut projesiyle çözüme kavuşturulacağı aktarılan açıklamada, Aliağa Yolcu İskelesi projesi ile Ege adalarına düzenli seferler gerçekleştirileceği belirtildi.
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Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Karşıyaka'daki Şehit Diplomatlar Anıtı'nda düzenlenen törende, terör saldırılarında şehit olan diplomatlar ve kamu görevlilerinin anısını yaşattıklarını belirtti. Törene İzmir ve çevresinde yaşayan emekli büyükelçi ve diplomatlar da katıldı.
Samsun merkezli Ankara, Kırıkkale ve Yozgat illerinde gerçekleştirilen silah ve mermi kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalanırken, ele geçirilen silahların derin dondurucuda gıda paketleri arasında bulunması dikkat çekti. Operasyon kapsamında ruhsatsız tabancalar, uzun namlulu otomatik tüfek mermileri ve çeşitli fişek doldurma aparatları ele geçirildi.
Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar, seçim çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Bayraktar, Bayrampaşa'yı spor merkezi haline getirme ve kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili vatandaşlarla paylaşımda bulundu. Ayrıca, kadın istihdamını sağlamak, çocuklar için oyun evleri yapmak ve büyük bir hastane inşa etmek gibi projeleri olduğunu belirtti.
Çanakkale'nin Ezine ilçe Belediyesi tarafından Sarısöğüt Mahallesinde düzenlenen iftar yemeğine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve eşi Büşra Yüksel katıldı. AK Partili Belediye Meclis üyeleri de iftar yemeğinde hazır bulundu.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, İBB Spor Kulübü'ne ait para dolu çantanın getirildiği ve çantanın Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş tarafından teslim alındığı görülüyor.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 12 yıllık üyelik süresi 20 Nisan 2024'te tamamlanacak. Yarın yapılacak seçimle yeni başkan belirlenecek. Arslan, 2012 yılında Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 3 kez başkanlık görevini üstlenmişti.
Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Tütüncü, terör örgütü PKK'nın Irak'ta Türkmenlere yönelik faaliyetlerinin arttığını belirterek, PKK'nın terör örgütü ilan edilmesi durumunda Irak makamlarının terörle mücadele etmek zorunda kalacaklarını söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uyuşturucuya bağımlılığın önlenmesi bütçesinden tasarruf etmesini eleştirdi. İlgezdi, uyuşturucu kullanımının arttığı bir dönemde, bakanlıkların tasarruf yaparak bağımlılıkla mücadelede yetersiz kaldığını belirtti. Ayrıca, bağımlılıkla mücadele için ayrılan bütçeden tasarruf etmenin mantıklı olmadığını vurguladı ve bakanlıkların sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade etti.
Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Tütüncü, terör örgütü PKK'nın Irak'ta birinci hedefinin Türkmenler olduğunu belirterek, PKK'nın terör örgütü ilan edilmesi durumunda Irak makamlarının terörle mücadele etmek zorunda kalacaklarını söyledi. Tütüncü ayrıca, PKK'nın Türkmen bölgelerindeki faaliyetlerinin arttığını ve Türkmenlerin güvenliği açısından önemli bir girişim olduğunu ifade etti.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Şaban Üçgül ve Kardeşleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle iftar programında bir araya geldi. İftar sonrası ise Ceyhanlı kadınlarla buluştu.
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