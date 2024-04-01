Aliağa'da 2014 yılından bu yana iki dönemdir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren MHP'li Serkan Acar, bu göreve 3. kez seçildi. Seçim sonuçlarının alınmasının ardından Aliağa Demokrasi meydanını dolduran binlerce Aliağalıya hitap eden Serkan Acar, yeni dönemde Aliağa'nın İl olması gerektiğini ilan etti. Acar'ın konuşması sık sık vatandaşlar tarafından Aliağa'nın 82 plakaya sahip il olmasına atıfta bulunan "82 Aliağa" sloganlarıyla kesildi.
Aliağa Demokrasi Meydanında toplanan vatandaşlara teşekkür konuşması yapan Serkan Acar şunları söyledi:
"İyi ki varsınız. Bugün tüm ülkemizde olduğu gibi Aliağamız'da da bir demokrasi bayramı yaşandı. Halkımız sandıklara giderek 5 yıl boyunca Aliağamızı yönetecek Belediye Başkanının seçimini yaptı. Ben, Allah'a hamdolsun ki bir kez daha sizler tarafından görevlendirildim. Allah hepinizden razı olsun. Halkımıza şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal ediniz. Bizler 10 yıl boyunca Aliağamızın birikmiş sorunlarını çözmeye çalıştık. Aliağalıları, Aliağa'da mutlu etmeye çalıştık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel bir Aliağa oluşturmaya çalıştık. Bu seçim dönemine geldiğimizde de projelerimizi sizlerle paylaştık. Arık seçim bitti. Yarın itibariyle Allah izin verirse hep birlikte omuz omuza vereceğiz ve bizler sizlere layık olabilmek adına 24 saat çalışmaya devam edeceğiz. Lakin şunu bilmenizi isterim ki; bunu ilk defa ilan ediyorum, Size sunduğumuz o projelerin bütünü aslında Aliağa bir ilçe değil, şehir olmayı, il olmayı hak ediyor. Buradan İlan ediyorum; Aliağa İl olmayı hak eden en başta gelen şehirdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah eksikliğinizi göstermesin. Allah hepinizden razı olsun." - İZMİR
Son Dakika › Politika › Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 3. kez seçildi ve Aliağa'nın İl olması gerektiğini ilan etti - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yahyalı ilçesinde oyların yüzde 42,39'unu alan Cumhur İttifakı Adayı Esat Öztürk, başkanlığa seçildi. Yeniden Refah Partisi Adayı Veysel Ekinci yüzde 40,17 oy alırken, İYİ Parti Adayı Mustafa Balcı yüzde 9,58, CHP Adayı Mehmet Acarbaş yüzde 2,43 ve Saadet Partisi Adayı Nuh Tosun yüzde 2,38 oy aldı.
Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 37 bin 240 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Osman Arslan ise 26 bin 368 oyda kaldı. Ekicioğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
Çorum Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Aşgın, 53 bin 612 oy alarak CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nu geride bıraktı. Aşgın, Çorum doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca, Hitit Üniversitesi'nde din sosyolojisi alanında doktora derecesi bulunan Aşgın, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de AK Parti'den Çorum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kayseri'de yapılan büyükşehir belediye seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Memduh Büyükkılıç, tekrar başkan seçildi. Diğer adayların aldığı oy sayıları da açıklandı.
Edirne Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Filiz Gencan Akın, kesin olmayan sonuçlara göre 45 bin 958 oy alarak kazandı. AK Parti adayı Belgin İba ise 41 bin 943 oy aldı. Akın, avukatlık kariyerinin ardından 2011 yılında siyasete atıldı ve 2019 yılında Edirne Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Tahir Büyükakın, kesin olmayan sonuçlara göre 477 bin 41 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Atasoy Bilgin ise 299 bin 620 oy aldı. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapmış ve ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırlamıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan Büyükakın, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Mansur Yavaş, kesin olmayan sonuçlara göre 1 milyon 720 bin 993 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Turgut Altınok ise 922 bin 641 oy aldı. Yavaş, daha önce Beypazarı Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'deki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti. Dağ, 'İzmirliler bize, belediyenin şehrimizin ihtiyaçlarını giderip gidermediğini, sorunlarını çözüp çözmediğini denetleme yetkisi vermiştir' dedi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu ve Eşme Lisesini bitirdi. Belçika'da çalıştıktan sonra Uşak'a dönen Yalım, ticari hayatına devam ederken CHP'den milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oy aldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, oylarının şaibeli olduğunu belirtti ve oylarının peşinde olduklarını söyledi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı Adayı Yavuz Gülmez, belediye başkanı seçildi. Zafer kutlaması yapılan alışveriş merkezinde konuşan Gülmez, Ahlat'a hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti ve projelerini hayata geçireceklerini söyledi.
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