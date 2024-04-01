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Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 3. kez seçildi ve Aliağa'nın İl olması gerektiğini ilan etti - Son Dakika
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Politika

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 3. kez seçildi ve Aliağa'nın İl olması gerektiğini ilan etti

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 3. kez seçildi ve Aliağa\'nın İl olması gerektiğini ilan etti

Aliağa'da 2014 yılından bu yana iki dönemdir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren MHP'li Serkan Acar, bu göreve 3. kez seçildi. Seçim sonuçlarının alınmasının ardından Aliağa Demokrasi meydanını dolduran binlerce Aliağalıya hitap eden Serkan Acar, yeni dönemde Aliağa'nın İl olması gerektiğini ilan etti. Acar'ın konuşması sık sık vatandaşlar tarafından Aliağa'nın 82 plakaya sahip il olmasına atıfta bulunan '82 Aliağa' sloganlarıyla kesildi.

01.04.2024 00:44  Güncelleme: 00:51
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Aliağa'da 2014 yılından bu yana iki dönemdir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren MHP'li Serkan Acar, bu göreve 3. kez seçildi. Seçim sonuçlarının alınmasının ardından Aliağa Demokrasi meydanını dolduran binlerce Aliağalıya hitap eden Serkan Acar, yeni dönemde Aliağa'nın İl olması gerektiğini ilan etti. Acar'ın konuşması sık sık vatandaşlar tarafından Aliağa'nın 82 plakaya sahip il olmasına atıfta bulunan "82 Aliağa" sloganlarıyla kesildi.

Aliağa Demokrasi Meydanında toplanan vatandaşlara teşekkür konuşması yapan Serkan Acar şunları söyledi:

"İyi ki varsınız. Bugün tüm ülkemizde olduğu gibi Aliağamız'da da bir demokrasi bayramı yaşandı. Halkımız sandıklara giderek 5 yıl boyunca Aliağamızı yönetecek Belediye Başkanının seçimini yaptı. Ben, Allah'a hamdolsun ki bir kez daha sizler tarafından görevlendirildim. Allah hepinizden razı olsun. Halkımıza şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal ediniz. Bizler 10 yıl boyunca Aliağamızın birikmiş sorunlarını çözmeye çalıştık. Aliağalıları, Aliağa'da mutlu etmeye çalıştık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza güzel bir Aliağa oluşturmaya çalıştık. Bu seçim dönemine geldiğimizde de projelerimizi sizlerle paylaştık. Arık seçim bitti. Yarın itibariyle Allah izin verirse hep birlikte omuz omuza vereceğiz ve bizler sizlere layık olabilmek adına 24 saat çalışmaya devam edeceğiz. Lakin şunu bilmenizi isterim ki; bunu ilk defa ilan ediyorum, Size sunduğumuz o projelerin bütünü aslında Aliağa bir ilçe değil, şehir olmayı, il olmayı hak ediyor. Buradan İlan ediyorum; Aliağa İl olmayı hak eden en başta gelen şehirdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah eksikliğinizi göstermesin. Allah hepinizden razı olsun." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 3. kez seçildi ve Aliağa'nın İl olması gerektiğini ilan etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 3. kez seçildi ve Aliağa'nın İl olması gerektiğini ilan etti - Son Dakika
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