Alın terine vefa

Alın terine vefa
01.05.2026 09:14  Güncelleme: 09:15
Bursa'da Kestel Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla saha personeline yönelik anlamlı bir program düzenledi.

Bursa'da Kestel Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla saha personeline yönelik anlamlı bir program düzenledi. Başkan Ferhat Erol'un katılımıyla gerçekleşen buluşmada emekçiler aynı sofrada bir araya gelirken, program davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla bayram havasına dönüştü.

Kestel Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında saha personelini bir araya getiren anlamlı bir organizasyona imza attı. Ak Güvercinlik Piknik Alanı'nda düzenlenen programda Başkan Ferhat Erol; temizlik işleri, fen işleri ile park ve bahçeler müdürlüğü personeliyle aynı sofrayı paylaştı.

Günün anlam ve önemine yakışır bir atmosferde gerçekleşen buluşmada samimiyet ön plandaydı. Başkan Erol, alana gelen personelle tek tek selamlaşarak sohbet etti, onların talep ve düşüncelerini dinledi.

Sahada alın teri döken çalışanlarla kurulan bu sıcak iletişim, programa ayrı bir anlam kattı. Program boyunca davul zurna eşliğinde çekilen halaylar, buluşmayı adeta bir bayram havasına dönüştürdü.

Başkan Erol da personelle birlikte halaya katılarak bu coşkuya ortak oldu.

"Ak güvercinlik piknik alanı yaz boyunca açık olacak"

Programda yaptığı konuşmada Ak Güvercinlik Piknik Alanı ile ilgili önemli bir mesaj da veren Başkan Erol, alanın yaz boyunca vatandaşların hizmetinde olacağını belirtti.

Başkan Erol, "Bu alanı yaz boyunca hemşehrilerimizin güvenle, huzurla vakit geçirebileceği şekilde açık tutacağız. Gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Amacımız, Kestel'imize yakışır bir sosyal yaşam alanını sürekli canlı tutmak" ifadelerini kullandı.

Kestel Belediyesi'nin düzenlediği bu anlamlı buluşma, çalışanlara verilen değeri bir kez daha ortaya koyarken; birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Programda konuşan Başkan Erol, 1 Mayıs'ın sadece bir gün değil, emeğe verilen değerin en güçlü ifadesi olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada aynı sofrayı paylaşmak bizim için çok kıymetli. Kestel'imizde hayatın her alanında emeği olan, gece gündüz demeden çalışan tüm personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin alın teri, bu şehrin en büyük gücüdür" dedi.

Sahada görev yapan personelle kurulan bağın önemine dikkat çeken Başkan Erol, "Biz büyük bir aileyiz. Aynı hedef için çalışan, aynı sorumluluğu taşıyan bir ekibiz. Sizlerin emeğiyle Kestel her geçen gün daha yaşanabilir bir ilçe haline geliyor. Bu birlik ve beraberliği güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Alın terine vefa - Son Dakika

SON DAKİKA: Alın terine vefa - Son Dakika
