Alinur Aktaş\'tan Özgür Özel\'e Tepki: Yolsuzluk İddialarına Cevap

Politika

Önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüyorum ki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik geçtiğimiz günlerde yaptığımız paylaşım Özgür Özel'in ayarlarını bozmuş. CHP'li belediyelerden yükselen yolsuzluk, usulsüzlük, para kuleleri ve delege pazarlıkları konusunda ne yapacağını bilemeyen Özgür Özel, tertemiz bir şekilde gerçekleştirdiğim Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığım dönemiyle ilgili aslı olmayan 'sözde' belgelerle şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunuyor. Tamamen yasal ve hukuki zeminde gerçekleştirilmiş işleri 'usulsüz' iftirasıyla şahsıma yönelik yaptığı bu saldırıyı yargıya taşıyacağımı kamuoyuna saygılarımla bildiririm. Yolsuzluk ve usulsüzlüğü sizler çok iyi bilirsiniz. 154 kalemde, altında imzamın olmadığı harcamalar konusunda şahsıma karalama yapmışsın. Siz konuşuyorsunuz ama ben belge ortaya koyuyorum. CHP Genel Başkanı ve beraberindeki heyetin ağırlanması, konaklaması ve parti üyelerine Bursa Büyükşehir Belediye Özel Kalemi bütçesinden yapılan harcamaların belgesini de buradan kamuoyu ile paylaşıyorum" dedi. - BURSA