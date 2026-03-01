Aliyev'den Hamaney'e Taziye Mesajı - Son Dakika
Aliyev'den Hamaney'e Taziye Mesajı

01.03.2026 16:45
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Hamaney'in vefatı dolayısıyla İran Cumhurbaşkanına taziye gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran'a taziye mesajı gönderdi. Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a gönderdiği taziye mesajında, Hamaney'in hayatını kaybettiği haberinin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Bu büyük kayıp karşısında ailesine ve dost İran halkına en derin taziyelerimizi sunuyor, sabır ve metanet diliyoruz. Ayetullah Ali Hamaney, uzun yıllar boyunca İran devleti ve toplumunun hayatında önemli bir rol oynamış ve ülkesinin siyasi ve dini hayatında özel bir yere sahip bir şahsiyetti. Ölümü İran için büyük bir kayıptır. Bu zor günde dost ve kardeş İran halkına barış, istikrar ve huzur diliyoruz" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan İranlı mevkidaşına taziye

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede İran'da askeri operasyonlar ve bölgede yaşanan askeri tırmanış sonucu ortaya çıkan durumun ele alındığı ifade edildi.

Arakçi'nin Bayramov'a mevcut durum ve atılan adımlar hakkında bilgi verdiği aktarılan açıklamada, Bayramov'un bölgede durumun trajik şekilde gerginleşmesinden duyulan ciddi endişeyi dile getirdiği ve İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ve masum sivillerin hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede askeri operasyonların en kısa sürede durdurulacağına ve mevcut durumun yalnızca uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği ifade edildiği ve herhangi bir ülke tarafından Azerbaycan topraklarının komşu ve dost İran'a karşı kullanılmasının mümkün olmadığı vurgulandı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

