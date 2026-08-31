Aliyev'den KKTC'ye Taziye Mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a taziye mesajı yolladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Girne açıklarında katamaran tipi feribotun alabora olması dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a taziye mesajı yolladı. Aliyev, mesajında Girne yakınlarında gerçekleşen kazadaki can kaybından dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Kendim ve Azerbaycan halkı adına, bu trajediyle ilgili olarak sizlere, kurbanların ailelerine ve yakınlarına ve kardeş halkınıza en derin taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifa diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.