Aliyev ve Barzani Münih'te Buluştu
Aliyev ve Barzani Münih'te Buluştu

Aliyev ve Barzani Münih\'te Buluştu
13.02.2026 17:19
Cumhurbaşkanı Aliyev, IKBY Başkanı Barzani ile ekonomik ve kültürel işbirliğini görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Münih Güvenlik Konferansı'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentine geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aliyev konferans kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Münih'te bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Barzani'nin Azerbaycan ziyaretleri ve Cumhurbaşkanı Aliyev ile yaptığı görüşmeler memnuniyetle anıldı ve tüm bunların işbirliği perspektifleri hakkında görüşmek için iyi bir fırsat elde edildiği belirtildi. Görüşmede, Aliyev ve Barzani ekonomik, ticari, kültürel ve insani alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu ve karşılıklı meselelerde hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev aynı zamanda da Neçirvan Barzani'yi Azerbaycan'ı ziyaret etmeye davet etti. Barzani ise daveti memnuniyetle kabul etti. - MÜNİH

