Aliyev ve Putin Moskova'da Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Aliyev ve Putin Moskova'da Görüştü

Aliyev ve Putin, ekonomik ilişkileri ve projeleri değerlendirdi. Ticaret hacmi 4.3 milyar dolar.

08.10.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Toplantısı marjında bulunduğu Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi, ticaret ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Putin'in Azerbaycan ziyaretinin ardından ikili ilişkilerin dinamiklerinin daha dikkat çekici bir şekilde geliştiğini belirterek, " Bakü'de Ağustos ayında alınan kararların uygulanması çerçevesinde hükümet üyeleri ile çeşitli yapıların temsilcileri arasında birçok temas gerçekleştirildi. Bugün bu konuları değerlendirmek için iyi bir fırsat. Çünkü gündemimiz oldukça geniş. Özellikle Ağustos ayında Bakü'de göz önünde bulundurduğumuz projeler, elbette sürekli dikkat ve kontrolümüzü gerektiriyor. Böylece bugün gündeme göz atmak ve iki ülke arasında varılan o anlaşmaların uygulanmasına yönelik somut adımları belirlemek için iyi bir fırsat" dedi.

"Ticaret hacmimiz 4.3 milyar dolar"

Putin ise Azerbaycan-Rusya ilişkilerinin olumlu yönde ilerlediğini ifade ederek, "Bunu daha önce Azerbaycan'a yaptığımız ziyaret sırasında da dile getirmiştik. Ticaret hacmimiz 4.3 milyar dolar. Bizim Azerbaycan ekonomisine doğrudan yatırımlarımız ise 4 milyar dolardan fazla. Hem enerji hem de altyapı alanında, ikili ve çok taraflı girişimler de dahil olmak üzere hepsi umut verici, dinamik ve uygulanabilir olan çok sayıda ilgi çekici proje var" diye konuştu.

Putin, Aliyev'i 23-24 Ekim'de Rusya'nın Kazan şehrinde gerçekleştirilecek BRICS Plus toplantısına davet etti. Aliyev daveti memnuniyetle kabul ettiğini söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Vladimir Putin, İlham Aliyev, İlham Aliyev, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, moskova, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Aliyev ve Putin Moskova'da Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:09 TBMM’de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
07:15 Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş Surları kana bulayan cani ilk cinayetin ardından polisi arayıp kendini ihbar etmiş
01:00 Meksika’da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler
00:08 Ailesinin günlerdir Manisa’da aradığı Pelin’in cansız bedeni kilometrelerce uzaklıkta bulundu Ailesinin günlerdir Manisa'da aradığı Pelin'in cansız bedeni kilometrelerce uzaklıkta bulundu
23:48 Erciş’te polis memuru intihar etti Erciş'te polis memuru intihar etti
23:36 Narin Güran’ın ailesinden ’Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti’ haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama Narin Güran'ın ailesinden 'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
23:30 Herkes sıra dışı tarzıyla milli takım kampına katılan futbolcuyu konuşuyor Herkes sıra dışı tarzıyla milli takım kampına katılan futbolcuyu konuşuyor
23:12 Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 17:12:10. #1.11#
SON DAKİKA: Aliyev ve Putin Moskova'da Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.