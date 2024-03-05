Alman Hava Kuvvetleri Subaylarının Sızan Görüşmeleri Bir Askerin Kişisel Hatasından Kaynaklandı - Son Dakika
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Politika

Alman Hava Kuvvetleri Subaylarının Sızan Görüşmeleri Bir Askerin Kişisel Hatasından Kaynaklandı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Ukrayna'ya destek konusunda gerçekleştirdiği görüşmelerin sızmasının bir askerin Singapur'da güvenli olmayan hat kullanması sonucu 'kişisel hatasından' kaynaklandığını açıkladı. Pistorius, Rus gizli servisinin bu tür otelleri hedef alarak dinlemeler gerçekleştirdiğini belirtti ve en iyi subaylarını Putin'in oyunlarına kurban etmeyeceğini söyledi.

05.03.2024 15:39
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Hava Kuvvetleri subaylarının sızan telekonferans görüşmelerinin bir askerin Singapur'da bir otelde güvenli olmayan hat kullanması sonucu "kişisel hatasından" kaynaklandığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Pistorius, "En iyi subaylarımdan hiçbirini Putin'in oyunlarına kurban etmeyeceğim" dedi.

Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Ukrayna'ya destek konusunda gerçekleştirdiği görüşmenin ses kayıtları Rus medyası tarafından yayınlanmıştı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında olayın ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin ilk sonuçları paylaştı. Pistorius, Singapur'da düzenlenen havacılık fuarına katılan bir Alman askerin söz konusu telekonferansa katılmak için gizli görüşmelerde kullanılan WebEx platformunu kullanmadığını, bunun yerine konakladığı otelde güvenli olmayan hat kullandığını söyledi. Söz konusu sızıntıların askerin 'kişisel hatasından' kaynaklandığını söyleyen Pistorius, "Tüm katılımcılar güvenli arama prosedürüne amaçlandığı gibi uymadı" dedi.

"Rus gizli servisi için bulunmaz bir ortam"

Singapur'da düzenlenen ve Avrupa'nın pek çok ülkesinden üst düzey askerlerin de katıldığı havacılık fuarlarının Rusya için önemli olduğunu kaydeden Alman Bakan, "Rus gizli servisi için bulunmaz bir ortam. Bu tür otelleri hedef alarak dinlemeler gerçekleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekleyen Pistorius, "Çok açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, en iyi subaylarımdan hiçbirini Putin'in oyunlarına kurban etmeyeceğim" dedi. Alman Bakan Boris Pistorius, adı açıklanmayan asker hakkında inceleme başlatıldığını bunun sonuçlarına göre de bir disiplin soruşturması yürütülebileceğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman askeri yetkililer ile Ukraynalı yetkililer arasında Taurus seyir füzelerinin teslimatına yönelik görüşemeye ilişkin 38 dakikalık ses kayıtlarını yayınlamıştı. Ses kayıtlarında, görüşmeye katılanların Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un onay vermesi durumunda füzelerin teslimatının yanı sıra askeri hedeflerin ve Ukraynalı askerlerin eğitilmesine ilişkin konuları görüştükleri ifade ediliyor. Ses kayıtlarında, hedeflerden birinin de Rusya tarafından ilhak edilen Kırım ile Rus anakarasını birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nün olduğu ifade ediliyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

Singapur, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Alman Hava Kuvvetleri Subaylarının Sızan Görüşmeleri Bir Askerin Kişisel Hatasından Kaynaklandı - Son Dakika

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