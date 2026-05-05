Alman Partiler X'ten Ayrıldı
Alman Partiler X'ten Ayrıldı

05.05.2026 19:46
SPD, Yeşiller ve Sol Parti, dezenformasyon nedeniyle sosyal medya platformu X'den ayrıldıklarını duyurdu.

Almanya'da koalisyon hükümetinin iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefet partileri Yeşiller ve Sol Parti, başlattıkları ortak eylem ile çok fazla dezenformasyon olduğu gerekçesiyle ABD merkezli sosyal medya platformu X'den ayrılma kararı aldı.

Almanya'da siyasi partilerden sosyal medya adımı geldi. Koalisyon hükümetinin iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefet partileri Yeşiller ve Sol Parti, başlattıkları ortak eylem ile çok fazla dezenformasyon olduğu gerekçesiyle ABD merkezli sosyal medya platformu X'den ayrılma kararı aldı. Partiler, kurumsal hesaplarını devre dışı bıraktıklarını, yeni sosyal medya hesaplarının Bluesky platformunda olacağını aktardı. Partiler ayrıca, üyelerine ve teşkilatlarına da X'den ayrılmayı tavsiye etmeyi planlıyor.

"X son yıllarda kaosa sürüklendi"

SPD, Yeşiller ve Sol Parti ayrılma kararlarını da X'te yayınladıkları mesajla duyurdu. Açıklamada, "X son yıllarda kaosa sürüklendi. X siyasi tartışma yerine giderek artan bir şekilde dezenformasyonu teşvik ediyor" ifadelerini kullanıldı.

#WirverlassenX (X'ten ayrılıyoruz) etiketiyle yaptıkları eş zamanlı paylaşımla X'den çekilme kararını duyuran SPD, Yeşiller ve Sol Parti'nin resmi hesaplarının ve önde gelen temsilcilerinin özel hesaplarının da ayrılma kararından etkileneceği bildirildi.

ABD'li milyarder Elon Musk, Ekim 2022'de o zamanki adı Twitter olan sosyal medya platformunu satın alarak adını X olarak değiştirmişti. Almanya'da son yıllarda Alman siyasi partileri X'ten ayrılmayı defalarca gündemine almıştı. Musk'ın Almanya'daki sağcı popülist hareketlere verdiği destek ve ABD Başkanı Donald Trump ile olan ilişkisi de ayrılma kararlarında etkili olduğu belirtiliyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

Politika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
