Almanya 111 Milyar Euro Silah Tedarik Etti

06.05.2026 03:18
Almanya, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası 2026'ya kadar 47 bin silah sözleşmesi imzaladı.

Almanya'nın Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat 2022'den 1 Mart 2026'ya kadar toplam değeri 111 milyar euro tutarında 47 bin silah tedarik sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'yı silahlanma yarışına soktu. Birçok ülke 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında savunmasına yatırım yaparken; savunma politikalarında ve harcamalarında dönüm noktası yaşayan Almanya'nın da hızla silahlanmaya devam ettiği rakamlarla ortaya çıktı. Almanya Savunma Bakanlığı'nın Alman Meclisi'ndeki Sol Parti Milletvekili Dietmar Bartsch'ın soru önergesine verdiği cevaba göre; hükümet, Rusya Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den 1 Mart 2026 tarihine kadar toplam 111 milyar euro değerinde 47 bin silah tedarik sözleşmesi imzaladı.

Soru önergesinin sahibi Sol Parti Milletvekili Bartsch, hem silahlanma yarışını hem de sonuçları konusunda şeffaflık eksikliği olduğunu belirterek, "Dört yılda 47 binden fazla yaklaşık 111 milyar euro değerinde silah tedarik sözleşmesi imzalanmış. Bu da günde 30'dan fazla sözleşme demek. Bakanlık, kaç projenin tamamlanıp Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) hizmete girdiğini bildirmiyor" eleştirisinde bulundu.

Almanya savunmaya şimdiye kadar hiç olmadığı kadar para harcıyor

Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek bütçeli savunma harcamaları, 2022 yılında dönemin Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları sonrası Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve savunmasının güçlendirilmesi için özel fonların da olduğu bir dizi harcama kalemlerinin harekete geçirileceğini açıklamasıyla başladı. Berlin söz konusu tarihten itibaren bugüne kadar hiç olmadığı şekilde silahlanma için para harcamaya devam etti. 2026 yılı ise Almanya'nın savunma bütçesi rakamları dikkat çekici boyutlara ulaştı. Alman hükümetinin federal meclisten onay aldığı 2026 yılı bütçesinde Alman Silahlı Kuvvetleri için merkezi bütçede 82,7 milyar euro, ülke savunması için ayrılan özel fonda ise 25,5 milyar euro olmak üzere toplam 108 milyar eurodan fazla kaynak bulunduğu da belirtildi. Almanya 2029 yılına kadar yıllık savunma bütçesini 150 milyar euroya yükseltmeyi hedefliyor.

Orduyu güçlendirme açıklaması yapılmıştı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısında, Almanya Silahlı Kuvvetlerini (Bundeswer) Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu haline getirmek istediklerini açıklamıştı. Pistorius tarafından açıklanan ve Rusya'yı ana tehdit olarak gören Savunma Stratejik Belgesine göre; Almanya, asker sayısının artırma, NATO'da daha aktif görev üstlenme, insansız hava araçları (İHA), hava savunma sistemleri başta olmak üzere yüksek teknoloji ile savunmasını güçlendirmeyi içeren 3 ana başlıkla Avrupa'nın en güçlü ordusu olmayı hedefliyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

