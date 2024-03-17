Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ürdün temasları kapsamında Kral 2. Abdullah ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenleyeceği saldırının sonucunda yaşanacak çok sayıda sivil kaybın bölgesel barışın sağlanmasını "çok zor" hale getireceğini belirtti.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde, sivillerin sığındığı Refah kentine düzenleyeceği operasyona tepkiler sürüyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Ürdün'ü ziyaret ederek Kral 2. Abdullah ile görüştü. Başkent Amman'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Scholz, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenleyeceği saldırının sonucunda yaşanacak çok sayıda sivil kaybın bölgesel barışın sağlanmasını "çok zor" hale getireceğini belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün İsrail'de görüşeceğini söyleyen Scholz, görüşmelerde öne süreceği konulardan birisinin de bu konu olduğunu ifade etti. Şu anki meselenin bölgede uzun süreli bir ateşkese varılması olduğunu aktaran Scholz, "Bu bir kara saldırısının gerçekleşmesini engellememizi sağlayacaktır. Durumun olduğundan daha kötüye gitmemesi için her şeyi yapmamız gerektiği çok açık. Gazze'den Refah'a kaçanların, orada yürütülen askeri faaliyetler ve operasyonlar nedeniyle doğrudan tehdit altında olması söz konusu olamaz" dedi. - AMMAN
Son Dakika › Politika › Almanya Başbakanı: İsrail'in Refah'a saldırısı bölgesel barışı zorlaştırır - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'ya 500 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bin yatak kapasiteli yeni bir şehir hastanesi yapılacağını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Belediyelerimizin, yeni seçilenlerin de göreve devam edenlerin de öncelikli görevi depreme dirençli kentler inşa etmektir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da katıldığı mitingin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Dua eden Erdoğan, Konya Havalimanı'ndan İstanbul'a uçakla hareket etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin dört bir yanında imzası olan TOKİ'nin 22 yılda yaptığı 1 milyon 340 bin konutun hiçbirinin yıkılmadığını ve depreme dayandığını söyledi. Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajında, Çanakkale'nin milletin azim ve iradesinin vatan olma yolculuğundaki en büyük başlangıç olduğunu belirtti. Vali Aslan, şehitlerimizi minnet, rahmet ve saygıyla anarak, vatan sevgisi ve kahramanlarımıza duyulan saygının önemine vurgu yaptı.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Beylikdüzü ve Avcılar'da esnafa ziyaretlerde bulundu. Aydın, Beylik Pazarı'nı dolaşıp esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir pazarı gezen Aydın, kadınlara çiçek takdim etti, çocuklara rüzgar gülü dağıttı. Aydın, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yeşilkent Cemevi'ni de ziyaret etti ve cemevinin aşevine İBB tarafından günlük getirilen 2 bin kişilik yemeğin hızla tüketildiğini öğrendi. Aydın, fakirliğin yok edilmesi gereken bir şey olduğunu belirterek, beceriksiz ve muhteris yöneticilerin insanları yoksullaştırdığını ifade etti.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Mahzen-9' operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlar Erzincan ve diğer 5 ilde gerçekleştirildi. Toplamda 54 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda silahlar, mühimmatlar ve para ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'nın AK Parti Belediyeciliğinin öncü bir rolünü üstlendiğini ve yaptığı iş ve hizmetlerin dünya çapında takdir topladığını belirtti.
Aydın Ayaydın, Fethiye ve Muğla'nın sorunlarını çözmek için elini taşın altına koyduklarını belirterek, Fethiye Körfezi'nde 6 milyon ton balçık olduğunu ve temizlik çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Ayrıca, altyapı ve imar planları yapacaklarını, kaçak yapı sorununu çözeceklerini ve kira sorununu da gidermek için projeler geliştireceklerini ifade etti.
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Albayrak mesajında, Çanakkale Zaferi'nin milletimizin bağımsızlığını, birlik ve beraberliğini koruma konusundaki kararlılığının en büyük göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'ya 21 yılda 372 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yapıldığını belirterek, eser ve hizmet siyasetinin ülkede başarıyla sürdürüldüğünü ifade etti. Erdoğan, Konya'da gerçekleştirilen yatırımların detaylarını da paylaştı ve Konya'daki raylı sistem hattının uzunluğunun 5 yıl içinde 105 kilometreye çıkarılacağını söyledi.
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