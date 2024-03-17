Almanya Başbakanı: İsrail'in Refah'a saldırısı bölgesel barışı zorlaştırır - Son Dakika
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Politika

Almanya Başbakanı: İsrail'in Refah'a saldırısı bölgesel barışı zorlaştırır

Almanya Başbakanı: İsrail\'in Refah\'a saldırısı bölgesel barışı zorlaştırır

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ürdün'de Kral 2. Abdullah ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenleyeceği saldırının sonucunda yaşanacak sivil kayıpların bölgesel barışı zorlaştıracağını belirtti. Scholz, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapacağı görüşmede bu konuyu gündeme getireceğini söyledi.

17.03.2024 16:18  Güncelleme: 16:21
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ürdün temasları kapsamında Kral 2. Abdullah ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenleyeceği saldırının sonucunda yaşanacak çok sayıda sivil kaybın bölgesel barışın sağlanmasını "çok zor" hale getireceğini belirtti.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyinde, sivillerin sığındığı Refah kentine düzenleyeceği operasyona tepkiler sürüyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Ürdün'ü ziyaret ederek Kral 2. Abdullah ile görüştü. Başkent Amman'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Scholz, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenleyeceği saldırının sonucunda yaşanacak çok sayıda sivil kaybın bölgesel barışın sağlanmasını "çok zor" hale getireceğini belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün İsrail'de görüşeceğini söyleyen Scholz, görüşmelerde öne süreceği konulardan birisinin de bu konu olduğunu ifade etti. Şu anki meselenin bölgede uzun süreli bir ateşkese varılması olduğunu aktaran Scholz, "Bu bir kara saldırısının gerçekleşmesini engellememizi sağlayacaktır. Durumun olduğundan daha kötüye gitmemesi için her şeyi yapmamız gerektiği çok açık. Gazze'den Refah'a kaçanların, orada yürütülen askeri faaliyetler ve operasyonlar nedeniyle doğrudan tehdit altında olması söz konusu olamaz" dedi. - AMMAN

Kaynak: İHA

Olaf Scholz, Almanya, İsrail, Ürdün, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya Başbakanı: İsrail'in Refah'a saldırısı bölgesel barışı zorlaştırır - Son Dakika

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