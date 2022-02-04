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Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna ve Rusya'ya gidecek - Son Dakika

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna ve Rusya'ya gidecek

04.02.2022 15:44
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna ve Rusya'ya gidecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna-Rusya gerilimi ve Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri konularını görüşmek için 14 Şubat'ta Ukrayna'ya, 15 Şubat'ta Moskova'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna- Rusya gerilimi ve Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri konularını görüşmek için 14 Şubat'ta Ukrayna'ya, 15 Şubat'ta Moskova'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri teklifi ve Ukrayna sınırındaki gerilim, dünya gündeminin ilk sırasında yerini koruyor. Avrupa ülkelerinin liderleri de Rusya ile diplomatik temasları sürdürüyor. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, 15 Şubat'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Moskova'yı ziyaret gerçekleştireceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği bildirildi. Açıklamada, "Görüşmede Rusya'nın sunduğu uzun vadeli ve yasal olarak güvence altına alınmış güvenlik garantilerinin sağlanması ve Ukrayna ihtilafının çözümünün yanı sıra uluslararası gündeme dair güncel konular ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor" denildi.

Kremlin'in duyurusundan Almanya Hükümet Sözcüsü Wolfgang Buechner da Scholz'un programına ilişkin yaptığı açıklamada, "Başbakan, 14 Şubat'ta Kiev'e, 15 Şubat'ta Moskova'ya gidecek" bilgisini paylaştı. Buechner, "İkili ilişkilerin yanı sıra güvenlik sorunları da dahil olmak üzere uluslararası meseleler de ele alınacak" dedi. - MOSKOVA

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Almanya, Ukrayna, Moskova, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna ve Rusya'ya gidecek - Son Dakika


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