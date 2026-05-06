Almanya'da Signal Saldırısı: Rusya İddiası
Almanya'da Signal Saldırısı: Rusya İddiası

06.05.2026 02:27
Alman hükümeti, Signal hesaplarının ele geçirilmesiyle yapılan casusluk faaliyetlerinin arkasında Rusya'nın olduğunu düşünüyor.

Alman hükümet kaynakları, politikacıları, askeri personeli, gazetecileri ve iş insanlarını hedef alan ve mesajlaşma uygulaması Signal hesaplarının ele geçirilmesiyle gerçekleştirilen casusluk faaliyetlerinin arkasında Rusya'nın olduğunu düşünüyor.

Almanya'da mesajlaşma uygulaması Signal hesaplarının ele geçirilerek yazışmaların okunması ile ortaya çıkan; siyasetçilerin, gazetecilerin, diplomatların ve iş insanlarını mağdur olduğu siber saldırının şoku devam ediyor. Siber saldırı ile ilgili Alman Federal Savcılığın casusluk faaliyetleri kapsamındaki soruşturması sürerken; Alman hükümet kaynaklarının siyasetçileri, askeri personeli ve gazetecileri hedef alan eylemin arkasında Rusya'nın olduğunu düşündüğü belirtildi.

İsmini açıklamak istemeyen bir Alman hükümet yetkilisi yaptığı açıklamada, Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden yapılan siber saldırının muhtemelen Rusya'dan organize edildiğini belirtti. Alman basınına konuşan yetkili, benzer saldırıların tespit edildiği Hollanda'ya dikkat çekerek, Rusya'nın bu eylemin arkasında olduğuna ilişkin Amsterdam'dan gelen açıklamalara vurgu yaptı.

Almanya'daki Signal skandalı nasıl başladı?

Almanya'da mesajlaşma uygulaması Signal kullanıcılarına yönelik siber saldırı, geçen hafta başında Almanya Meclis Başkanı Julia Klöckner'in hedef alındığının anlaşılması ile ortaya çıkmıştı. Almanya Federal Savcılığı konuyla ilgili casusluk faaliyetleri kapsamında soruşturma yürütüldüğünü açıklamış, hedef alınanlar arasında Alman hükümet üyeleri Eğitim Bakanı Karin Prien ile İnşaat Bakanı Verana Hubertz, çok sayıda milletvekili, NATO personeli, iş insanları ve tanınmış gazetecilerin de olduğu anlaşılmıştı. - BERLİN

