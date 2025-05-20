Almanya'da Siyasi Suçlar Rekor Kırdı - Son Dakika
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Politika

Almanya'da Siyasi Suçlar Rekor Kırdı

2024'te Almanya'da siyasi saikli suçlar %40.2 artarak 84 bin 172'ye ulaştı, çoğu aşırı sağcılarca işlendi.

20.05.2025 16:39
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Almanya'da 2024 yılında işlenen siyasi saikli suçlar bir önceki yıla oranla yüzde 40.2 artarak 84 bin 172'ye ulaşıp rekor kırdı. Ülkede siyasi saikli suçların yarısı aşırı sağcılar tarafından işlendi. Aşırı sağcılar tarafından işlenen suçlar da yüzde 47.8 artışla rekor seviyeye çıktı.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch ile birlikte Berlin'de düzenlediği basın toplantısında 2024 Siyasi Saikli Suçlar Raporu'nu kamuoyuna açıkladı. İçişleri Bakanı Dobrindt, Almanya'da 2024 yılında işlenen siyasi saikli suçların 2023'e oranla yüzde 40.2 artarak 84 bin 172'ye ulaştığını ifade etti. Dobrindt bu sayının, siyasi saikli suçların kayıt altına alınmaya başlandığı 2001'den bu yana "en yüksek seviye" olduğunu belirtti.

Siyasi suçlardaki rekor artışın "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Dobrindt, "Siyasi saikli suçların sayısındaki benzeri görülmemiş artış, kararlılıkla mücadele etmemiz gereken endişe verici bir gelişmedir" diye konuştu.

Raporda, 2024 yılında siyasi saikli suçların çoğunluğunun propaganda suçu, mala zarar verme, hakaret, kin ve düşmanlığa tahrik, cebir ve tehdit suçlarından oluştuğu belirtildi. Federal Kriminal Polis Teşkilatına göre siyasi saikli suçlardaki artışın nedenleri arasında 2024 yılında Almanya'da yapılan yerel seçimler, Şubat 2025'te düzenlenen genel seçim ile Orta Doğu'daki çatışmalar öne çıkıyor.

Aşırı sağcılar tarafından işlenen suçlarda rekor artış

Rapora göre 2024 yılında siyasi saikli suçların yarısı aşırı sağcılar tarafından işlendi. Buna göre aşırı sağcıların faili olduğu suçlar 2024'te yüzde 48 artış gösterdi ve 28 bin 945'ten 42 bin 788'e çıktı. Dini ideoloji kaynaklı işlenen suçlar ise yüzde 29 artarak bin 877'ye, aşırı sol kaynaklı suçların sayısı ise yüzde 28 oranında artarak 9 bin 971'e çıktı.

Şiddet suçları da yüzde 15 arttı

Rapora göre siyasi saikli şiddet olayları, 2024'te yüzde 15.3 oranında artarak 4 bin 107 vaka ile 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu şiddet olaylarının yaklaşık yüzde 36'sı aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirildi. Aşırı sağcı kaynaklı şiddet suçları, 2024 yılında yüzde 17.2 oranında arttı.

Rapora göre genel olarak nefret suçları yüzde 28 artarak 21 bin 773'e ulaştı. Nefret suçu kapsamında yabancı düşmanlığı kaynaklı suçlar ise yüzde 29.1 oranında artarak 19 bin 481'e yükseldi. Doğrudan yabancı düşmanlığı olarak sınıflandırılan suçlar ise yüzde 34.25 artışla 9 bin 368'e çıktı.

PKK yandaşlarının işlediği suçlarda artış

Raporda terör örgütü PKK yandaşlarının işlediği suçlara da yer verildi. Verilere göre terör örgütü PKK yandaşları, Türklere ve Türkiye'ye yönelik geçtiğimiz yıl 441 suç işledi. Bu rakam 2023'te ise 356 olarak kayıtlara geçmişti.

"Siyasi suç ve şiddetin artması, toplumsal kutuplaşmamızın ve artan radikalleşmemizin bir yansıması"

Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch, "Siyasi saikli suçlar her zamankinden daha yüksek. Siyasi suçlar ve şiddet arttığında bu sadece istatistiksel bir olgu değil, toplumsal kutuplaşmamızın ve artan radikalleşmemizin bir yansıması ve demokrasimizin baskı altında olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tehdit hem içeriden hem dışarıdan geliyor. Uluslararası krizlerin ve jeopolitik çatışmaların Almanya'daki güvenlik durumunu giderek daha fazla etkilediğini görüyoruz. Bu nedenle iç ve dış güvenlik birlikte ele alınmalıdır. Biz, Federal Kriminal Polis Teşkilatı olarak yeni gerçeklerle yüzleşiyoruz, uyum sağlıyoruz ve net öncelikler belirliyoruz" ifadelerini kullandı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Almanya'da Siyasi Suçlar Rekor Kırdı - Son Dakika

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