Almanya'dan Filistin Devleti Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Almanya'dan Filistin Devleti Açıklaması

29.07.2025 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Merz, Filistin'in tanınmasını uygun görmüyor, barış için müzakereleri vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Filistin devletinin tanınmasını şu anda doğru bir adım olarak görmüyoruz" ifadelerini kullanarak, "Federal hükümet, kısa vadede Filistin'i bir devlet olarak tanımayı planlamamaktadır" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, başkent Berlin'de yaptıkları görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Merz, Kral Abdullah ile Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'daki son durumu ayrıntılı bir şekilde konuştuklarını söyledi. Alman hükümetinin en üst düzey hedefinin İsrail ve tüm bölgedeki insanlar için barış ve güvenliğin sağlanması olduğunu belirten Almanya Başbakanı Merz, "Müzakere yoluyla ulaşılan iki devletli bir çözümün, bu hedefe ulaşmak için en iyi şans olduğunu düşünüyoruz. Filistin devletinin tanınmasını şu anda doğru bir adım olarak görmüyoruz. Bu, iki devletli bir çözümün gerçekleştirilmesi yolunda atılacak son adımlardan biri olabilir. Federal hükümet, bu bakımdan kısa vadede Filistin'i bir devlet olarak tanımayı planlamamaktadır" dedi.

Merz'den İsrail'e Gazze'deki insani durumu hızla iyileştirme çağrısı

Öncelikli olanın acil sorunlara ilişkin ilk adımların atılması olduğuna vurgu yapan Başbakan Merz, "İlk olarak, Gazze'de ateşkes sağlanmalı ve rehineler, aralarında hala Alman vatandaşları da bulunanlar, serbest bırakılmalıdır. İkincisi, İsrail Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durumu hızlı ve kararlı bir şekilde iyileştirmesi gerekiyor. Sivil halka acil olarak insani yardım ulaştırılması gerekiyor. Bu nedenle, İsrail hükümeti ve başbakanın attığı ilk adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak daha fazlası da yapılmalıdır. Üçüncü olarak, Gazze için sürdürülebilir bir siyasi perspektif gereklidir. Batı Şeria'nın ilhakına yönelik daha fazla adım atılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Merz, Fransa, İngiltere, ABD ve bölge ülkeleri ile yakın koordinasyon içinde bölgedeki durumun iyileştirilmesine katkıda bulunmak istediklerini belirtti. Merz, "Avrupa siyasetinde İngiltere, Fransa ve Almanya'nın oluşturduğu E3 ülkeleri arasında Filistin'in devlet olarak ne zaman tanınmasının uygun olacağı konusunda farklı görüşler olabilir. Ancak şu anda ortaya çıkan büyük ve acil konularda hemfikiriz ve gerekirse bir çözüm için daha da kararlı bir şekilde çalışmaya hazırız" dedi.

"İki nakliye uçağı yarın Gazze görevine başlayabilir"

Merz, Alman Hava Kuvvetlerine ait 2 nakliye uçağının yarından itibaren Ürdün'den Gazze'ye havadan insanı yardım operasyonuna başlayabileceğini ifade etti. Merz, "Bu küçük bir insani katkı sağlayabilir ancak önemli bir mesaj veriyor. Buradayız, bölgedeyiz, yardım ediyoruz" dedi.

Almanya, İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanları Orta Doğu'yu ziyaret edecek

Bir soru üzerine İsrail hükümetine yönelik baskıyı artırmak için bir somut adım açıklamayan Merz, Almanya, İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanlarının birlikte Orta Doğu ziyaretlerine çıkacakları bilgisini verdi. Dışişleri Bakanlarının İsrail'e üç devletin tutumlarını aktaracaklarını söyledi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Filistin, Politika, Almanya, berlin, İsrail, Dünya, Gazze, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya'dan Filistin Devleti Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
’Kadıköy Boğası’ iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum 'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim
Ali Yerlikaya duyurdu Şırnak’tan kahreden haber Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'tan kahreden haber
Bursa’da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı Bursa'da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı
Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova’da yangınlar söndürüldü Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü
Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu
Yangının ortasında gözyaşları içinde eşini aradı Yangının ortasında gözyaşları içinde eşini aradı
Bursa’daki orman yangınının dumanı kent semalarına ulaştı Bursa'daki orman yangınının dumanı kent semalarına ulaştı

17:37
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler büyük tartışma yarattı
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler büyük tartışma yarattı
17:12
Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi
Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi
16:50
DEM Parti itiraz etti, MHP ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun ismini değiştirdi
DEM Parti itiraz etti, MHP 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ismini değiştirdi
16:39
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
Katıldığı canlı yayında açıkça ifade etti: Türkler bize karşı savaşa hazırlanıyor
16:00
Bu kez Çankırı’dan alevler yükseldi Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Bu kez Çankırı'dan alevler yükseldi! Rüzgarın etkisiyle yayılıyor
23:11
Akciğerine kedi tüyü kaçan adam hayatını kaybetti
Akciğerine kedi tüyü kaçan adam hayatını kaybetti
22:38
Gürcistan’da yakalanan Daltonlar suç örgütü üyesi Türkiye’ye iade edildi
Gürcistan'da yakalanan Daltonlar suç örgütü üyesi Türkiye'ye iade edildi
22:21
Karabük’te ormanlık alanda yangın İki köy tahliye edildi
Karabük'te ormanlık alanda yangın! İki köy tahliye edildi
22:13
Ekvador’da gece kulübüne silahlı saldırı En az 17 kişi öldü
Ekvador'da gece kulübüne silahlı saldırı! En az 17 kişi öldü
22:07
Adana’da kan donduran olay Önce eşi ve kızını sonra kendisini öldürdü
Adana'da kan donduran olay! Önce eşi ve kızını sonra kendisini öldürdü
21:44
ABD’de kumarhane önünde silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
ABD'de kumarhane önünde silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
21:11
Mardin’de tırın yakıt deposunda patlama 7 kişi yaralandı
Mardin'de tırın yakıt deposunda patlama! 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 17:45:18. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'dan Filistin Devleti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.