Son dakika haberleri... Almanya'dan Moldova'ya 40 milyon euro destek kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Almanya'dan Moldova'ya 40 milyon euro destek kararı

15.07.2022 21:08
Son dakika haberleri... Almanya'dan Moldova'ya 40 milyon euro destek kararı

Son dakika haber: Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukraynalı sığınmacılara ev sahipliği yapan Moldova'ya 40 milyon euro destek verilmesinin planlandığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukraynalı sığınmacılara ev sahipliği yapan Moldova'ya 40 milyon euro destek verilmesinin planlandığını açıkladı.

Almanya, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinde 70 binden fazla Ukraynalı sığınmacıya ev sahipliği yapan Moldova için bütçe desteği kararı açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bugün yaptığı açıklamada, "Moldova çok kritik bir durumda. Bu ülke, Ukrayna'dan gelen sığınmacılara yardım etmek için mümkün olan her şeyi yaptı" dedi.

Bakan Baerbock konuşmasında, Almanya Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı'nın Moldova'nın yenilenebilir enerji kaynakları geliştirmesine yardımcı olmak için 40 milyon euro destek sağlayacağını belirterek, alınan destek kararının Almanya Parlamentosu Bütçe Komitesi tarafından onaylanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haber | İNEGÖL'DE BUĞDAY TARLASINDA YANGIN; 40 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI Son dakika haber | İNEGÖL'DE BUĞDAY TARLASINDA YANGIN; 40 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI Son dakika haberleri | Kuyumcuyu 2,5 milyon TL alacağı için öldürmüş Son dakika haberleri | Kuyumcuyu 2,5 milyon TL alacağı için öldürmüş
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Almanya'dan Moldova'ya 40 milyon euro destek kararı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 21:47:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Almanya'dan Moldova'ya 40 milyon euro destek kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement