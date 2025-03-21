Savaş bitmiyor aksine daha da kızışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Savaş bitmiyor aksine daha da kızışacak

Savaş bitmiyor aksine daha da kızışacak

Almanya Bütçe Komitesi, Ukrayna'nın askeri durumunun zorlaştığı bir dönemde, 3 milyar euro tutarında ek askeri yardımı onayladı. Dışişleri Bakanı Baerbock, bu adımın Avrupa'nın güvenliğinde kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

21.03.2025 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Bütçe Komitesi, Ukrayna'ya yönelik 3 milyar euro tutarında ek askeri yardıma onay verdi. ABD ile Rusya arasındaki yakınlaşmaya karşı Avrupa Ukrayna'ya yönelik desteğini artırıyor. Almanya Bütçe Komitesi, Ukrayna'ya yönelik 3 milyar euro tutarında ek askeri yardımı onayladı. Ek askeri yardımın bu yıl Ukrayna için finans bakanlığı tarafından tahsis edilen 2,547 milyar euronun yanı sıra, Avrupa Barış Tesisi'nden alınan geri ödeme gibi diğer katkıları içerdiği bildirildi.
Bu onay, Başbakan adayı Friedrich Merz'in muhafazakarları ile bir sonraki hükümeti kurmak için görüşmelerde bulunan Sosyal Demokratlar tarafından sunulan "uzun süredir uygulanan borçlanma sınırını kaldıran planlarının" Federal Meclis (Bundestag) ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nde (Bundesrat) kabul edilmesinin ardından geldi.

"UKRAYNA'NIN ASKERİ DURUMU SON BİRKAÇ AYDA DAHA DA ZORLAŞTI"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Parlamento komitesinin bu fonların kullanımını onaylaması için çok geç kalınmıştı, ancak Almanya şimdi, Ukrayna'ya destek konusunda Avrupa'nın hızını belirliyor. Ukrayna'nın askeri durumu son birkaç ayda giderek daha da zorlaştı" açıklamasını yaptı.

"GÜÇLÜ UKRAYNA ORDUSU, AVRUPA İÇİN EN ÖNEMLİ GÜVENLİK FAKTÖRÜ OLACAK"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'in, savunma ve diğer ilgili yetenekleri güçlendireceğini belirttiği yardımlar için minnettar olduğunu söyledi. Sybiha, "Alman silahları zaten binlerce Ukraynalı hayatını kurtardı. Şu anki ve gelecek yıllarda daha da fazlasını kurtaracaklar. Güçlü bir Ukrayna ordusu, önümüzdeki yıllarda Ukrayna ve Avrupa için en önemli güvenlik faktörü olacaktır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Almanya, Ekonomi, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Savaş bitmiyor aksine daha da kızışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yusuf Duman:
    Bu bizim özel eski İmamoğlu onlarda gelecek Rusya Çin'de Türkiye savaştıracak Avrupa ise silah zengini yapsın diye Türkiye'ye çöksün diye Türkiye'deki eşekler her anlamıyor sel eski ithalatın çıkmasın yerli zeleski 4 9 Yanıtla
  • Taner Kara:
    Avrupa bu desteklerle zaten filen savaşın içine girdi durum vahim 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

12:25 Osman Sınav’a son veda Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
10:51 İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:29:08. #7.13#
SON DAKİKA: Savaş bitmiyor aksine daha da kızışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement