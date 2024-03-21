Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu'ya 7. kez ziyaret edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu'ya 7. kez ziyaret edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu\'ya 7. kez ziyaret edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara çözüm bulmak için 24 Mart'ta Orta Doğu'ya yapacağı ziyaret ile 7'inci kez bölgeyi ziyaret edecek.

21.03.2024 18:54  Güncelleme: 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 24 Mart'ta Orta Doğu'yu ziyaret edeceğini açıkladı. Söz konusu ziyaret Baerbock'un 7 Ekim'den bu yana 7'inci Orta Doğu ziyareti olacak.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bir kez daha Orta Doğu'yu ziyaret edecek. Baerbock, Almanya Federal Meclisi'nde yaptığı açıklamada, 24 Mart'ta Orta Doğu'yu ziyaret edeceğini bildirerek, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara bir çözüm bulmak için mümkün olan her şeyi yapacağını aktardı.

Söz konusu ziyaret Baerbock'un 7 Ekim'den bu yana 7'inci Orta Doğu ziyareti olacak. - BERLİN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Filistin, Almanya, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu'ya 7. kez ziyaret edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
17:27 Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe’nin restoranını taradı Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe'nin restoranını taradı
17:25 Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
18:46 Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
18:05 Spor dünyası cenazedeydi Bir döneme damga vuran Ersen Martin’e son veda Spor dünyası cenazedeydi! Bir döneme damga vuran Ersen Martin'e son veda
17:13 Görüşmeleri yapmış bile Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor Görüşmeleri yapmış bile! Acun Ilıcalı, bir takım daha alıyor
16:47 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm 3 çocuğunun annesini öldüren sanığın yargılanması başladı: Normal kafada da olsam eşimi öldürürdüm
16:33 Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi
15:34 Aziz Yıldırım’dan, Fenerbahçe’ye “Şikeci“ diyen AK Parti’nin Trabzon adayına sert yanıt Aziz Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye "Şikeci" diyen AK Parti'nin Trabzon adayına sert yanıt
15:28 Nevruz kutlamalarına katılan Leyla Zana’dan çözüm süreci mesajı Nevruz kutlamalarına katılan Leyla Zana'dan çözüm süreci mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 19:38:20. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu'ya 7. kez ziyaret edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement