Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Orta Doğu\'ya 7. kez ziyaret edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 24 Mart'ta Orta Doğu'yu ziyaret edeceğini açıkladı. Söz konusu ziyaret Baerbock'un 7 Ekim'den bu yana 7'inci Orta Doğu ziyareti olacak.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bir kez daha Orta Doğu'yu ziyaret edecek. Baerbock, Almanya Federal Meclisi'nde yaptığı açıklamada, 24 Mart'ta Orta Doğu'yu ziyaret edeceğini bildirerek, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara bir çözüm bulmak için mümkün olan her şeyi yapacağını aktardı.
Söz konusu ziyaret Baerbock'un 7 Ekim'den bu yana 7'inci Orta Doğu ziyareti olacak. - BERLİN
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında eserleri olan AK Parti var. Bize çalışan adam lazım, tatildeki adam lazım değil." dedi.
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