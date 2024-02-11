Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail'i ziyaret edecek - Son Dakika
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Politika

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail'i ziyaret edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail\'i ziyaret edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, gelecek hafta İsrail'i ziyaret edecek. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı hazırlığı yaparken, Bakan Baerbock'un ziyaretinde ateşkes çabaları ele alınacak.

11.02.2024 20:23
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Almanya Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un gelecek hafta İsrail'i ziyaret edeceğini bildirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nin Refah kentine saldırmaya hazırlanırken, Almanya Dışişleri Bakanlığından bir yetkili Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un gelecek hafta İsrail'i ziyaret edeceğini bildirdi. Yetkili, Bakan Baerbock'un ziyaretinde ateşkes çabalarını ele almayı planladığını ifade etti.

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Kaynak: İHA

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