Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Putin kelimelerle durdurulamaz" - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Putin kelimelerle durdurulamaz"

03.06.2022 21:11
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Putin kelimelerle durdurulamaz"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin devam ettiğini belirterek, "Putin kelimelerle durdurulamaz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin devam ettiğini belirterek, "Putin kelimelerle durdurulamaz" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının 100'üncü günü geride kalırken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock açıklamada bulundu. Bakan Baerbock, "100 günlük savaşta Putin stratejisini değiştirdi. Ama cehennem devam ediyor. Putin, Ukraynalıların cesaretini hafife aldı. Putin inatçılığımız ve yorgunluğumuz üzerine bahse giriyor. Bucha'nın kaderini her köy yaşamayı bekliyor. İşte bu yüzden şu anda Ukrayna'yı silahlar da dahil olmak üzere desteklemeye devam etmeliyiz. Çünkü Putin kelimelerle durdurulamaz" dedi.

"HARCADIĞIMIZ HER KURUŞ GÜVENLİK VE ÖZGÜRLÜĞE"

Dışişleri Bakanı Baerbock ayrıca açıklamasında, "Barış bedava gelmiyor. Ama harcadığımız her kuruş güvenlik ve özgürlüğe, Avrupa'nın özgürlüğüne bir katkı niteliğinde. Ukrayna güvenli olmazsa Avrupa da güvenli olmaz. Putin, Ukrayna'da durdurulmazsa her zaman bir saldırganlık tehdidi olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Putin kelimelerle durdurulamaz' - Son Dakika

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