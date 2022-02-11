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Almanya Dışişleri Bakanlığı Orta Asya Direktörü Lüttenberg: "Kazakistan'ın reform sürecini desteklemeye hazırız" - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanlığı Orta Asya Direktörü Lüttenberg: "Kazakistan'ın reform sürecini desteklemeye hazırız"

11.02.2022 15:41
Almanya Dışişleri Bakanlığı Orta Asya Direktörü Lüttenberg: "Kazakistan'ın reform sürecini desteklemeye hazırız"

Almanya Dışişleri Bakanlığı Orta Asya, Doğu Avrupa ve Kafkasya Direktörü Matthias Lüttenberg, Almanya'nın Kazakistan'daki reform sürecini desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Orta Asya, Doğu Avrupa ve Kafkasya Direktörü Matthias Lüttenberg, Almanya'nın Kazakistan'daki reform sürecini desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Orta Asya, Doğu Avrupa ve Kafkasya Direktörü Matthias Lüttenberg, çalışma ziyareti için Kazakistan'ın başkenti Nursultan'a geldi. Lüttenberg, ziyareti kapsamında Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vasilenko ile Almanya-Kazakistan Siyasi İstişare Toplantısı'na katıldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra Kazakistan'daki demokratik reformların hayata geçirilmesi ve iki ülke arasında sivil toplum düzeyinde diyalog kurulması gibi konular ele alındı. Toplantıda Alman heyete Kazakistan'da ocak ayında yaşanan protestolarla ilgili devam eden soruşturma süreci ile sosyal ve ekonomik kalkınma stratejisinin uygulanması hakkında bilgi verildi.

Lüttenberg, toplantıda Almanya'nın Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Orta Asya'nın yeni devletlerinin bağımsızlığını aktif bir şekilde desteklemek bizim için en başından beri önemliydi. 30 yılda ülkelerimiz güvene dayalı ilişkiler kurmayı başardı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başlattığı reform sürecini desteklemeye hazırız" dedi.

Demokrasinin güçlendirilmesi ve toplumun modernize edilmesinin Kazakistan'ın geleceğini olumlu etkileyeceğinden emin olduğunu dile getiren Lüttenberg, Kazakistan'ı bölgede ve uluslararası forumlarda önemli bir girişimci olarak takdir ettiklerini söyledi.

Lüttenberg, Kazakistan Devlet Sekreteri Erlan Karin ile de görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi. - NURSULTAN

Almanya Dışişleri Bakanlığı Orta Asya Direktörü Lüttenberg: Kazakistan'ın reform sürecini desteklemeye hazırız
Almanya Dışişleri Bakanlığı Orta Asya Direktörü Lüttenberg: Kazakistan'ın reform sürecini desteklemeye hazırız
Almanya Dışişleri Bakanlığı Orta Asya Direktörü Lüttenberg: Kazakistan'ın reform sürecini desteklemeye hazırız

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Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan, Orta Asya, Almanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya Dışişleri Bakanlığı Orta Asya Direktörü Lüttenberg: 'Kazakistan'ın reform sürecini desteklemeye hazırız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanlığı Orta Asya Direktörü Lüttenberg: "Kazakistan'ın reform sürecini desteklemeye hazırız" - Son Dakika
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