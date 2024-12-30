Almanya Hükümeti, Elon Musk\'ın AfD Destekleme Açıklamalarını Kınadı

Politika

ALMANYA'da hükümet, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini destekleyen açıklamalarıyla Federal Meclis seçimlerini etkilemeye çalıştığını bildirdi.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "Elon Musk'ın açıklama yaparak Federal Meclis seçimlerini etkilemeye çalıştığı bir gerçek" dedi.

Prensip olarak fikir özgürlüğünün Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu için de geçerli olduğunu belirten Hoffmann, "Sonuçta Almanya'daki seçimlere, seçmenler sandık başına gittiklerinde karar verirler ve seçimler, bir Alman meselesidir" diye konuştu.

Hoffmann ayrıca, "Ancak Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen, aşırı sağcı olduğundan şüphelenilen ve zaten bazı bölümlerinde aşırı sağcı olduğu kabul edilen bir parti için burada bir oy tavsiyesinde bulunulduğunu ilkesel olarak bir kez daha belirtmenin iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Elon Musk daha önce sahibi olduğu sosyal medya platformunda aşırı sağcı parti AfD'yi överek, "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir" dedi.

Musk, bir gazetede misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı makalede ise AfD'yi destekleyerek partiyi "Almanya için son umut kıvılcımı" olarak nitelendirdi.