Almanya, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki roket saldırısının ardından gerilimi önlemek için çağrıda bulundu

Politika

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde geçtiğimiz hafta düzenlenen roket saldırısının ardından, başta İran olmak üzere Orta Doğu'daki çatışmanın tüm taraflarına gerilimin tırmanmasını önleme çağrısında bulundu.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen roket saldırısının ardından bölgedeki gerilim tırmanıyor. Hizbullah'ın sorumluluğunu reddettiği saldırının ardından İsrail'in "Topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz" açıklamaları gözleri bölgeye çevirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, başta İran olmak üzere Orta Doğu'daki çatışmanın tüm taraflarına gerilimin tırmanmasını önleme çağrısında bulundu. Düzenlenen olağan basın toplantısında açıklama yapan sözcü, saldırının İran tarafından desteklenen Lübnan merkezli Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini varsaydıklarını söyledi. Sözcü, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un "gerilimi hafifletmek ve tırmanmasını önlemek amacıyla Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Buhabib dahil birçok kişiyle görüştüğünü belirtti.

Alman vatandaşlara "Lübnan'ı terk edin" çağrısı

Sözcü, Lübnan'da bulunan ve sayıları bin 300 civarında olduğu tahmin edilen Alman vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmelerini tavsiye ederken, "Almanların sahadaki durumu konusunda çok endişeliyiz ve hazırlanması gerekenleri hazırlıyoruz" dedi. - BERLİN