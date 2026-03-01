Almanya, Orta Doğu'daki Vatandaşlarını Tahliye Edemiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye edebilecek durumda değiliz" dedi.

ABD, İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, Almanya'nın binlerce vatandaşı Orta Doğu ülkelerinden tahliye edilmeyi bekliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, yaptığı açıklamada Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Almanya'nın bölgedeki vatandaşlarını bir süre tahliye edemeyeceğini söyleyen Wadephul, "Bunu yapamayız, çünkü hava sahaları tamamen kapalı. Bu, askeri uçaklar dışında hiçbir uçağın geçemeyeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu yapabilecek durumda değiliz" dedi.

Bölgedeki duruma ve tahliye imkanlarının zorluğuna dikkat çeken Wadephul, "Herkese bölgeden karayolu veya diğer yollarla ne zaman ve nasıl ayrılabilecekleri konusunda doğru bilgi vermeye çalışıyoruz. Bunun ne zaman mümkün olacağını şu anda tahmin etmek imkansız. Ancak bunu öğrenmeye çok yakınız" dedi.

Wadephul, Dışişleri Bakanlığı'nın bölgede mahsur kalan vatandaşlara doğru bilgileri sağlamaya çalıştığını ve tüm Alman temsilciliklerinin bunun için çaba gösterdiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'na göre en az 10 bin Almanya vatandaşı hala Körfez bölgesinde bulunuyor.

Lufthansa Orta Doğu'daki destinasyonlara uçuşları askıya aldı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve İran'ın da buna karşılık vermesinin ardından Orta Doğu'daki birçok kente uçuşları askıya aldı. Bu kapsamda Tel Aviv, Beyrut, Amman, Erbil ve Tahran uçuşları 7 Mart'a kadar, Dubai ve Abu Dabi'ye gidiş-dönüş uçuşları ise 1 Mart'a kadar askıya alındı. Bu nedenle söz konusu havayolu ile uçuşu olan yolcuların da mağdur olduğu ve bulundukları ülkelerden kendi imkanları ile ayrılmak için arayış içinde oldukları belirtildi. - BERLİN