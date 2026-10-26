Almanya, Polonya'daki koalisyon tatbikatına 10 subay ve 2 A400M ile katılacak - Son Dakika
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Almanya, Polonya'daki koalisyon tatbikatına 10 subay ve 2 A400M ile katılacak

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Almanya'nın Polonya'daki Gönüllüler Koalisyonu tatbikatına 10 üst düzey subay, 2 A400M nakliye uçağı ve lojistik personelle katılacağı bildirildi. Tatbikat, Ukrayna'ya destek veren çok uluslu güçlerin ortak hareket kabiliyetini test edecek.

Almanya'nın Ukrayna'ya destek veren Gönüllüler Koalisyonunun Polonya'da yapacağı tatbikata 10 üst düzey subay, yakıt ikmali yapacak 2 adet A400M nakliye uçağı ve lojistik destek personeli ile katılacağı bildirildi.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine dönük çağrıların ve çabaların arttığı bir dönemde Ukrayna'ya destek veren Gönüllüler Koalisyonu Polonya'da dikkat çekici bir tatbikat gerçekleştirecek. Polonya'da, Romanya hava sahasında ve Batı Karadeniz'de yapılması planlanan askeri tatbikat, Gönüllüler Koalisyonunun birlik işareti olarak tanımlanırken, Ukrayna müttefiklerinin çok uluslu gücünün operasyonel kabiliyetinin ilk testi olacak. Tatbikata sayılı günler kalırken Alman medyasında muhtemel tarih ve Almanya'nın katılımıyla ilgili ayrıntılara yer verildi.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan bir basın sözcüsüne dayandırılan haberlere göre; Almanya, Polonya'da yapılacak tatbikata 10 üst düzey subay, yakıt ikmali yapacak 2 adet A400M nakliye uçağı ve lojistik destek personeli ile katılacak. Alman ordusu ülkelerin askeri birliklerinin tatbikat bölgesine intikalinde lojistik destek verecek.

Ukrayna'ya destek veren çok uluslu güçlerin ortak hareket kabiliyeti test edilecek

Polonya ev sahipliğinde yapılacağı için Lehçe'de "Koalicja 2026" yani "Koalisyon 2026" adı verilen tatbikatta Almanya havadan yakıt ikmali amacıyla iki adet A400M nakliye uçağı ve personel subayını da görevlendirecek.

Gönüllüler Koalisyonu'nun temmuz ayında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen zirvesinde kararlaştırılan tatbikatta, Ukrayna'ya destek veren çok uluslu güçlerin ortak hareket kabiliyeti test edilecek. Tatbikatın, Rusya ile muhtemel bir barış anlaşmasına varılması halinde Avrupa birliklerini Ukrayna'da caydırıcılık görevini üstlenmeye hazırlaması da amaçlanıyor. Daha önce bin 500 Fransız, İngiliz ve Alman askerinin katılacağı bildirilen tatbikatta yer alacak toplam personel sayısının kasım ayı başında yapılacak resmi duyuruyla açıklanacağı belirtildi.

Kritik zamanda kritik tatbikat

Alman medyasında yer alan haberlerde daha önce sadece kasım ayında yapılacağı belirtilen tatbikatın tarihine ilişkin de somut bilgilere yer verildi. Haberlere göre, tatbikat ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki muhtemel görüşmenin olabileceği 18-19 Kasım'daki Asya Pasifik Zirvesi'nden önce yani 10-18 Kasım tarihleri arasında yapılabilir.

Ayrıca tatbikatın ABD'nin kasım ayında Rusya ve Ukrayna'yı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de müzakere masasına getirmeyi ve savaşı sona erdirmenin yollarını görüşmeyi planladığı tarihlerle aynı döneme denk gelebileceğine de dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
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