Almanya: Rusya Zayıflık Döneminde

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Rusya hem ekonomik olarak hem iç politikada hem de savaş alanında bir zayıflık döneminden geçiyor. Bu durum, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın hızlı bir şekilde sona ermesinden bahsetmesinin nedenini de açıklayabilir" dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaretinin ikinci gününde ülkenin doğusundaki komuta merkezlerini ziyaret etti. Pistorius, Zaporijya ve Dnipro kentlerine yakın bölgelerindeki komuta merkezlerinde insansız hava araçlarının (İHA) keşif faaliyetlerini ve Rus askeri sistemleri ile mücadelenin nasıl yapıldığını yerinde gözlemledi. Pistorius, bu ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelede bir dönüm noktasının işaretlerini gördüğünü belirtti.

"Ukraynalılar muazzam ilerleme kaydediyor"

Pistorius, Rusya'nın bir zayıflık döneminden geçtiğini savunarak, "Rusya hem ekonomik olarak hem iç politikada hem de savaş alanında bir zayıflık döneminde geçiyor. Ukraynalılar muazzam ilerleme kaydediyor. Rus askeri altyapısına yönelik iç bölgelerdeki saldırıları etkili oluyor" dedi.

Ukrayna'nın Rusya ile savaşta giderek etkili hale geldiğini kaydeden Pistorius, "Bugün birçok kişi savaşın Ukrayna lehine sonuçlanabilecek belirleyici bir aşamasından bahsediyor. Ukrayna'nın savaşın gidişatına ilişkin son derece karamsar öngörüler artık paylaşılmıyor. Bu durum, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın hızlı bir şekilde sona ermesinden bahsetmesinin nedenini de açıklayabilir" dedi. - KİEV