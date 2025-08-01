Almanya, Ukrayna'ya 2 Patriot Hava Savunma Sistemi Gönderiyor

Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 2 Patriot hava savunma sistemi teslim edileceğini, finansmanını sağladığı son nesil Patriot sistemlerinin ise ABD'den hızlandırılmış bir şekilde alınacağını duyurdu.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, önümüzdeki günlerde ilk adım olarak Ukrayna'ya ek Patriot fırlatıcıları gönderileceği bildirildi. İkinci adımda ise Ukrayna'nın hava savunmasını ek Patriot bataryalarıyla güçlendirmek için önümüzdeki 2-3 ay içinde daha fazla bileşen teslim edileceği aktarıldı. Sistemlerin Ukrayna'da konuşlandırılmaya hazır bir şekilde hazırlanıp teslim edileceği vurgulandı. Bunun karşılığında Almanya'nın, finansmanını sağladığı son nesil Patriot sistemlerini ABD'den hızla alacağı ifade edildi. Açıklamada, "Yürütülen prosedür ABD ile güvenilir koordinasyonun bir sonucudur" ifadeleri kullanılarak söz konusu adımın Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından Ukrayna'nın hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla 14 Temmuz'da başlatıldığı hatırlatıldı.

"Almanya, hava savunma alanında Ukrayna'nın açık ara en güçlü destekçisidir"

Savunma Bakanı Pistorius ise teslimat duyurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Almanya, Ukrayna'yı başlangıçta fırlatıcılarla, ardından ek Patriot sistem bileşenleriyle destekleyebilecek. Bu da bir kez daha gösteriyor ki Almanya, hava savunma alanında Ukrayna'nın açık ara en güçlü destekçisidir. Üzerinde anlaşmaya varılan çözümle birlikte Almanya, Ukrayna'nın şu anda çok acil olan ihtiyaçlarını hızla karşılamada bir kez daha öncü rol üstleniyor" ifadelerini kullandı. - BERLİN