Almanya, Ukrayna'ya modern hava savunma ve radar sistemleri verecek - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'ya modern hava savunma ve radar sistemleri verecek

01.06.2022 14:19
Almanya, Ukrayna'ya modern hava savunma ve radar sistemleri verecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Almanya'nın modern IRIS-T hava savunma ve radar sistemlerini Ukrayna'ya vereceğini duyurdu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Almanya'nın modern IRIS-T hava savunma ve radar sistemlerini Ukrayna'ya vereceğini duyurdu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuştu. Rusya-Ukrayna savaşına değinen Başbakan Scholz, Almanya'nın modern IRIS-T hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vereceğini belirterek, "Bununla Ukrayna'nın bir şehrinin tamamını Rus hava saldırılarına karşı savunmasını sağlayacağız" dedi. Ukrayna verilecek hava savunma sisteminin "Almanya'nın sahip olduğu en modern hava savunma sistemi" olduğunu vurgulayan Scholz, Ukrayna'ya ayrıca obüs, havan topu ve topçu roketini tespit edebilen radar sistemi sağlanacağını söyledi. Ukrayna'ya ağır silah sağlama konusundaki isteksiz olduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan Scholz, Almanya'nın şimdiye kadar 15 milyon mermi, 100 bin el bombası ve 5 binden fazla tanksavar mayını Ukrayna'ya gönderdiğini ifade etti. Scholz, Almanya'nın öncelikleri konusunda net olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedeflerine ulaşmasının engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Putin hedeflerine ulaşmamalı. Başka bir ülkeye yönelik bu askeri saldırı yanına kar kalmamalı. Bu, Avrupa'da kabul etmeyeceğimiz emperyalizmdir" dedi.

Ukrayna'daki savaşın yükselen fiyatlar üzerindeki etkisini de değinen Scholz, halk üzerindeki yükü hafifletmek için elinden geleni yapacağına dair söz verdi. Alman hükümeti şimdiye 50 adet Gepard tipi zırhlı uçaksavar tank ile 7 zırhlı obüs olmak üzere Ukrayna'ya iki tür ağır silah tedarik etti. Ukrayna ayrıca muharebe tankları ve piyade savaş araçları istiyor.

(İHA)

Almanya, Ukrayna'ya modern hava savunma ve radar sistemleri verecek
Almanya, Ukrayna'ya modern hava savunma ve radar sistemleri verecek
Almanya, Ukrayna'ya modern hava savunma ve radar sistemleri verecek

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Kaynak: İHA

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