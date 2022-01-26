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Almanya, Ukrayna'ya silah yerine 5 bin askeri miğfer gönderecek - Son Dakika

Almanya, Ukrayna'ya silah yerine 5 bin askeri miğfer gönderecek

26.01.2022 19:40
Almanya, Ukrayna'ya silah yerine 5 bin askeri miğfer gönderecek

Ukrayna'nın silah talebini reddeden Almanya yönetimi, ülkeye 5 bin askeri miğfer gönderileceğini duyurdu.

Ukrayna'nın silah talebini reddeden Almanya yönetimi, ülkeye 5 bin askeri miğfer gönderileceğini duyurdu.

Almanya, Ukrayna'nın silah talebini "prensip olarak çatışma yaşanan bölgeleri bulunan ülkelere silah sevkiyatı yapmadığı" gerekçesiyle reddetmişti.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna'nın talebi doğrultusunda ülkeye 5 bin askeri miğfer göndereceğini duyurdu. Bakan Lambrecht yaptığı açıklamada, "Ukrayna büyükelçiliğinden askeri teçhizat ve askeri miğfer talep edildiği yönünde mektup aldık. Ukrayna'ya 5 bin askeri miğfer göndereceğiz. Bu sayede ülkenin yanında olduğumuzu açıkça gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Lambrecht, Almanya'nın şu anda Ukrayna'daki çatışmayı daha da tırmandırabilecek herhangi bir adım atmayacağını belirterek, "Hepimizin sakin kalması ve barışçıl bir çözüm bulmak için mevcut tartışma biçimlerini kullanmamız önemli. Avrupa'nın ortasındaki anlaşmazlığı diplomatik olarak çözmek için çok sayıda olanak var" dedi.

"Gönderdiğimiz miğferler silah değil, ama ülkeye yardımcı olacak"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Ukrayna'nın taleplerine karşılık silah göndermeyi reddettiğini vurgulayarak, "Gönderdiğimiz miğferler silah değil, ama ülkeye yardımcı olacak. Rusya ve Ukrayna konusunda bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa'nın ortasındaki bu çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Almanya'nın bir sonraki yardımı ne olacak? Yastık mı?"

Uzun yıllar Almanya'da yaşayan ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı olan Vitali Klitschko ise Alman medyasına verdiği röportajda, Almanya'nın Ukrayna'ya 5 bin askeri miğfer göndermesini "şaka" olarak nitelendirdi. Klitschko, "Alman hükümetinin tutumu karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum. Almanya Savunma Bakanlığı, görünüşe göre her an Ukrayna'yı işgal edebilecek mükemmel donanımlı Rus kuvvetleriyle karşı karşıya olduğumuzun farkında değil" dedi. Klitschko miğfer yardımı hakkında, "Almanya'nın bir sonraki yardımı ne olacak? Yastık mı?" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. - BERLİN

Almanya, Ukrayna'ya silah yerine 5 bin askeri miğfer gönderecek

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Ukrayna, Almanya, Çatışma, Silah, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya, Ukrayna'ya silah yerine 5 bin askeri miğfer gönderecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya, Ukrayna'ya silah yerine 5 bin askeri miğfer gönderecek - Son Dakika
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