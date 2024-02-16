Almanya ve Ukrayna Arasında 10 Yıl Süreli Güvenlik İşbirliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Politika

Almanya ve Ukrayna Arasında 10 Yıl Süreli Güvenlik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Almanya ve Ukrayna Arasında 10 Yıl Süreli Güvenlik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Almanya ve Ukrayna arasında imzalanan 10 yıl süreli güvenlik işbirliği anlaşması ile Almanya, Ukrayna'ya askeri ve ekonomik desteğini sürdüreceğini taahhüt etti. Anlaşmada, iki ülkenin Rusya'ya karşı yürütülen savaşı kınadığı ve Ukrayna'nın güvenlik ve savunma kuvvetlerini güçlendirmek için sürdürülebilir ve kararlı desteği taahhüt ettiği belirtildi. Ayrıca, Ukrayna'nın reform çabalarını desteklemeye devam edeceği ve Ukrayna'yı AB üyeliği yolunda desteklemeye devam edeceği ifade edildi.

16.02.2024 17:27  Güncelleme: 17:27
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Almanya ve Ukrayna arasında 10 yıl süreli güvenlik işbirliği anlaşması imzalandı. Almanya, anlaşma kapsamında Ukrayna'ya askeri ve ekonomik desteğini sürdüreceğini taahhüt etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Zelenskiy ve Scholz, iki ülke arasında güvenlik işbirliği ve uzun vadeli desteğe ilişkin 10 yıllık bir anlaşma imzaladı. Almanya'nın 1991'den bu yana uluslararası alanda tanınan sınırlar çerçevesinde Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği sürdürdüğü vurgulanan anlaşmada, iki ülkenin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü haksız, gerekçesiz, yasa dışı ve acımasız savaşı mümkün olan en güçlü ifadelerle kınadığı belirtildi.

İki ülke, anlaşma kapsamında Ukrayna'nın güvenlik ve savunma kuvvetlerini güçlendirmek, eğitmek üzere Almanya'nın yanı sıra Avrupa, G7 ve uluslararası ortaklar tarafından sağlanan sürdürülebilir ve kararlı desteği taahhüt etti. Söz konusu desteğin savaşın insani, sosyal, ekonomik ve mali sonuçlarını hafifletmek için Ukrayna halkına yönelik askeri olmayan kapsamlı yardımları da kapsadığı belirtildi.

İki ülkenin Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış sağlanmasının yanı sıra Avrupa kıtasında barış, güvenlik ve istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceği vurgulanan anlaşmada, Ukrayna'nın iddialı reform programını uygulamaya devam edeceği, Almanya'nın Ukrayna'nın reform çabalarını kararlı bir şekilde desteklemeyi sürdüreceği hatırlatıldı.

Anlaşmada, Ukrayna ve Almanya'nın ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve kültürel alanlar da dahil olmak üzere tüm alanlarda ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye istekli olduğu vurgulandı. İki ülkenin yaptırımlar ve ihracat kontrolleriyle savaşın Rusya'ya maliyetinin artmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceği kaydedilen anlaşmada, Almanya'nın Ukrayna'nın özgür ve demokratik geleceğinin güvence altına alınması için ne kadar sürerse sürsün uzun vadeli çabalarını desteklemeye kararlı olduğu belirtildi.

Anlaşmada ayrıca Almanya'nın Ukrayna'yı Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda desteklemeye ve rehberlik sunmaya devam edeceği ifade edildi. - MÜNİH

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Almanya ve Ukrayna Arasında 10 Yıl Süreli Güvenlik İşbirliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika

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