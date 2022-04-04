Alpaslan Türkeş, vefatının 25'inci yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
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Alpaslan Türkeş, vefatının 25'inci yılında kabri başında anıldı

04.04.2022 12:36

Alpaslan Türkeş, vefatının 25'inci yılında kabri başında anıldı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alpaslan Türkeş vefatının 25'inci yılında kabri başında anıldı.

Alpaslan Türkeş, vefatının 25'inci yılında kabri başında anıldı

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alpaslan Türkeş vefatının 25'inci yılında kabri başında anıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan anma törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Türkeş'in mezarına kırmızı-beyaz karanfiller bırakan Bahçeli, dua edip kabrini suladı.

"Bu hareket ölmez"

Alpaslan Türkeş'i anmak için Kırşehir Kaman'dan geldiğini belirten 66 yaşındaki Ziya Ekiz, "Ben Kırşehir Kaman'dan geliyorum Başbuğ'um için, sabahın 6'sında kalktım iki saatlik yoldan buraya geldim. Ankara'dakiler uyuyorlar hala. Burada izdiham olurdu, 10 bin kişi gelirdi buraya ama pandemi girdi" diye konuştu.

Alpaslan Türkeş, vefatının 25'inci yılında kabri başında anıldı
Alpaslan Türkeş, vefatının 25'inci yılında kabri başında anıldı
Alpaslan Türkeş, vefatının 25'inci yılında kabri başında anıldı
Alpaslan Türkeş, vefatının 25'inci yılında kabri başında anıldı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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