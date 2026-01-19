Altıeylül Belediyesi\'nde görev değişimi

Altıeylül Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevinde değişiklik yaşandı. Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Memiş, başkan yardımcılığı görevini bıraktı. Hikmet Memiş'ten boşalan göreve, belediyede Özel Kalem Müdürü ve Basın Müdürü olarak görev yapan Ahmet Deniz atandı.

Yeni görevlendirme kapsamında Ahmet Deniz'e, belediyenin mali ve idari açıdan kritik öneme sahip birimleri bağlandı. Ahmet Deniz, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden sorumlu olacak. - BALIKESİR