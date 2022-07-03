Altılı masa beşinci kez bir araya geldi

Bu toplantıda, cumhurbaşkanının geçiş süreci sonrasındaki yetkilerinin görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca Güçlendirilmiş Parlamenter sistem çalışmalarını sürdüren 6 muhalefet partisinin seçim sonrasında anayasada yapacağı değişikliklerin de görüşülmesi öngörülüyor. - ANKARA

Daha önce 4 toplantı gerçekleştiren 6 lider, bugün 5'inci kez bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'in ev sahipliği yaptığı toplantı, partisinin genel merkezinde 14.00'te başladı.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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