Altılı masa beşinci kez bir araya geldi - Son Dakika
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Altılı masa beşinci kez bir araya geldi

03.07.2022 14:43
Altılı masa beşinci kez bir araya geldi

Altılı masa toplantısı, İYİ Parti Genel Merkezi'nde başladı.

Altılı masa toplantısı, İYİ Parti Genel Merkezi'nde başladı.

Daha önce 4 toplantı gerçekleştiren 6 lider, bugün 5'inci kez bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliği yaptığı toplantı, partisinin genel merkezinde 14.00'te başladı.

Bu toplantıda, cumhurbaşkanının geçiş süreci sonrasındaki yetkilerinin görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca Güçlendirilmiş Parlamenter sistem çalışmalarını sürdüren 6 muhalefet partisinin seçim sonrasında anayasada yapacağı değişikliklerin de görüşülmesi öngörülüyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Altılı masa beşinci kez bir araya geldi - Son Dakika

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