Altındağ Gençlik Merkezi'nden 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Gençlik Şöleni - Son Dakika
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Politika

Altındağ Gençlik Merkezi'nden 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Gençlik Şöleni

Altındağ Gençlik Merkezi\'nden 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Gençlik Şöleni

Altındağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Gençlik Şöleni, Altındağ Örnek Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Ankara'nın önemli takımlarının katıldığı etkinlikte, 200 genç sporcu Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı.

26.08.2024 13:24  Güncelleme: 13:27
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Altındağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Altındağ Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Gençlik Şöleni düzenlendi.

Altındağ Örnek Stadyumunda gerçekleştirilen gençlik futbol şölenine Ankara'nın güzide takımlarından MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Keçiörengücü, Ankara Demir Spor, Ankara Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Akyurt Belediyesi ve İncirli Spor, Ankara Gençlik Merkezleri Spor Kulüpleri katıldı. Yaklaşık 200 genç sporcu 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu bir arada sporla yaşadı.

Programa Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Ankara Gençlik Hizmetleri Müdürü Yusuf Kılıç da katılım sağladı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik etkinliğin anlam ve önemine vurgu yaparak "30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolüdür. Turnuvada, çocuklarımızın spor yaparak hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişmelerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Atalarımızdan aldığımız emaneti daha yukarı taşıyacağız. Sizlere en güzel şekilde teslim edeceğiz. Sizler de bizlerden aldığınız emaneti en güzel şekilde yukarıya taşıyacaksınız. Geleceğin sporcuları, milletimizin birlik ve beraberliğinin teminatı olan siz değerli gençlere başarılar diler, tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederim. Sporun birleştirici gücünü her zaman destekleyecek ve bu tür etkinliklerle gençlerimizi spora teşvik etmeye devam edeceğiz. Bayrağımız ilelebet dalgalanacak, milletimiz ilelebet var olacak" dedi.

Etkinlik sonunda turnuvaya katılan sporcular ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Altındağ Gençlik Merkezi'nden 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Gençlik Şöleni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altındağ Gençlik Merkezi'nden 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Gençlik Şöleni - Son Dakika
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