Altındağ Gençlik Merkezi\'nden 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Gençlik Şöleni

Politika

Altındağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Altındağ Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Gençlik Şöleni düzenlendi.

Altındağ Örnek Stadyumunda gerçekleştirilen gençlik futbol şölenine Ankara'nın güzide takımlarından MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Keçiörengücü, Ankara Demir Spor, Ankara Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Akyurt Belediyesi ve İncirli Spor, Ankara Gençlik Merkezleri Spor Kulüpleri katıldı. Yaklaşık 200 genç sporcu 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu bir arada sporla yaşadı.

Programa Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Ankara Gençlik Hizmetleri Müdürü Yusuf Kılıç da katılım sağladı.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik etkinliğin anlam ve önemine vurgu yaparak "30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolüdür. Turnuvada, çocuklarımızın spor yaparak hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişmelerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Atalarımızdan aldığımız emaneti daha yukarı taşıyacağız. Sizlere en güzel şekilde teslim edeceğiz. Sizler de bizlerden aldığınız emaneti en güzel şekilde yukarıya taşıyacaksınız. Geleceğin sporcuları, milletimizin birlik ve beraberliğinin teminatı olan siz değerli gençlere başarılar diler, tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederim. Sporun birleştirici gücünü her zaman destekleyecek ve bu tür etkinliklerle gençlerimizi spora teşvik etmeye devam edeceğiz. Bayrağımız ilelebet dalgalanacak, milletimiz ilelebet var olacak" dedi.

Etkinlik sonunda turnuvaya katılan sporcular ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA