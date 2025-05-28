Altun\'dan Azerbaycan\'a Bağımsızlık Günü Tebriği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Türkiye, tıpkı Karabağ'da olduğu gibi 'bir millet, iki devlet7 anlayışıyla her daim kardeş Azerbaycan'ın yanındadır. Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"28 Mayıs, Türkiye ile Azerbaycan arasında ortak kaderi, ortak istikameti ve sarsılmaz kardeşliği yeniden hatırladığımız kıymetli bir gündür. İki dost ülke arasındaki kardeşlik temeli, bugün daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Türkiye, tıpkı Karabağ'da olduğu gibi 'bir millet, iki devlet' anlayışıyla her daim kardeş Azerbaycan'ın yanındadır. Bu duygularla can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum." - ANKARA