Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Çeşmi Cihan Sevgi Buluşmaları ile yapılan çalışmaları anlattı

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Çeşmi Cihan Sevgi Buluşmaları ile yapılan çalışmaları anlattığı vatandaşlara, karşılaştığı sorunlar hakkında da bilgiler vererek, içini döktü.

Göreve geldiği gün ilk iş olarak makam odasının kapısını söktüren Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmaları Amasralıların evlerine misafir olarak anlatıyor. Çeşmi Cihan Sevgi Buluşmaları ile ilçe halkının evine misafir olan Başkan Çakır, yapılan hizmetler ve devam eden proje ve çalışmalar hakkında da detaylı bilgiler veriyor. Buluşmaların ilkini Kaleşah Mahallesi Sesamos Evler'de başlayan Çakır, sırasıyla Kum Mahallesi'nde Dizinler Sokak yine aynı mahallede Bedesten Sitesi ve Kum Tabya sokakta hemşehrileriyle bir araya geldi.

"Doğalgaz bizim gayretlerimizle geldi"

Kaleşah Mahallesi Sesamos Evler'de gerçekleşen ziyarette Başkan Çakır, özel pazar yeri yapılacağı müjdesini verdi. Asfaltlanan yolların eksik kalan refüj alanları için Kara Yolları Genel Müdürlüğü ile iletişimde olduklarını en kısa sürede bu sorunun da çözüleceğini belirten Çakır, ilçeye doğalgazın kazandırılması konusunda da çarpıcı bilgiler verdi.

2023 yılında doğalgaz çalışmalarına 32 milyon TL lira harcayan dağıtıcı firmanın yeni yıl bütçesini hazırladığını ve şubat ayında çalışmalara devam edeceği anlatan Belediye Başkanı Çakır, Amasra'ya doğalgaz sürecine hakim olmayan kişilerin ilk kazma vurulurken fotoğraf karelerinde yer almak için yarıştıklarını hatırlattı. Dağıtıcı firmanın yeni bütçe hazırlığı yaparken durduğu çalışmaları bilgisiz bir şekilde belediyeyi karalama faaliyetine dönüştürüldüğünü de vurgulayan Çakır, bu koyula ilgili değerlendirmeleri Kaleşahlılar'ın takdirine bıraktığını söyledi. Endişelenecek bir durumun olmadığı, sürecin takipçisi olduklarını ve 2024 yılı içerisinde ilçenin doğalgaza kavuşacağını anlatan Çakır, "doğalgaz çalışmalarının ilçede başlaması ve çalışmaların sürmesi konusunda bizim de büyük gayretlerimiz oldu. Çabalarımızla sorunlar çözülerek, mesafe kat edilmesi bizleri mutlu etti. Doğalgazın her mahallemizde yandığını görmek yeni dönem adaylık süreci kararı almamızda en önemli motivasyon kaynağımız oldu" dedi.

Otopark sorununu çözmemizi istemiyorlar

Recai Çakır, sırasıyla Kum Mahallesi'nde bulunan Dizinler Sokak, Bedesten Sitesi ve Kum Tabya Sokak'ta hemşehrileriyle buluştu. Ziyaretlerde gerçekleştirdiği projeleri ve hizmetleri Amasralılarla paylaşan Başkan Çakır, aynı zamanda belediyenin geleceğe yönelik projelerini ve hedeflerini de anlattı. Horhor Deresi'nin taşkınlara neden olmaması için ilgili kamu kurumlarıyla düzenli işbirliği içinde olduklarını, yeni dönemde Horhor Deresi'nin negatif imajını pozitife dönüştürecek projelerin hazırlığını yaptıklarını kaydetti. Otopark sorunu hakkında da detaylı bilgi veren Belediye Başkanı Recai Çakır, ATİM'e ait arazi için Enerji Bakanlığı düzeyinde yürüttükleri süreç sonrası çözümüne çok yaklaştıkları kaydeden Çakır, "Otopark Meselesi maalesef, Amasra'da bu problemi 'CHP'li Belediye Başkanına çözdürmeyiz' diyenler yüzünden yeni döneme kaldı. Siyasi ikballer için halkına zulüm eden bu anlayışa 31 Mart Seçimleri'nde Amasralıların en iyi cevabı vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kum Mahallesi sakinleri, Sefa Park'ın müstecirden alınıp Belediye uhdesine geçirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden mahalleli ise otopark sorununu çözecek kişinin Recai Çakır olduğunu ifade etti.

Kum Mahallesi'nde oturan seçmenlerine ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan ev pansiyonculuğuna gelen yeni düzenlemelere karşı ilgili ve yetkili kurumlarla iletişimde olunduğu bilgisini veren Başkan Çakır, halkın çıkarlarını korumak için geçmişte oluşturdukları fiili durumlara yenilerini de ekleyebileceklerini söyledi.

"Çevre ve emek mücadelesinden geliyorum"

Kalesah Mahallesi Aytekin Evler sitesinde düzenlenen toplantıya ise kalabalık bir katılım oldu. Şiddetli yağışa ve kış soğuğuna rağmen site ortak alanında yapılan programda konuşan Başkan Çakır, kendisine en çok 18. Madde uygulaması hakkında soru geldiğini belirterek, bu uygulamanın Bakanlık nezdinde alınan bir karar olduğunu, planlı bir kent için mühim bulduklarını, tüm hemşerilerini mutlu edecek formüller üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Aytekin Evler Sitesi sakinleri, sokak hayvan popülasyonunun kontrol altına alınarak, aşılama ve koruma çalışmasının titizlikle yapılmasından duyduklarını mutluluğu ileterek Çakır'a teşekkür etti.

Amasra'nın tarihi, kültürü ve doğası gibi gibi ilçe halkının da sevgi ve saygıyı hak ettiğini vurgulayan Çakır, "Çevre, doğa ve emek mücadelesinde gelen biri olarak yaşadığımız kenti çocuklarımıza bırakmamız gereken bir miras olarak görüyoruz. Amasra'nın güzelliklerini korumak, şehrimizi daha yaşanabilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızla bir araya gelerek, onların beklenti ve taleplerini dinlemek, şeffaf bir belediyecilik anlayışını benimsemek, görevimizin en önemli parçalarından biridir. Bu kapsamda düzenlediğimiz buluşmalar için bize sıcak yuvalarını, yüreklerini açan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çakır'ın önderliğinde gerçekleşen Çeşmi Cihan Sevgi Buluşmaları'nın seçime kadar farklı mahalle sokaklarda devam edeceği belirtildi. - BARTIN